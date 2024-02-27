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27 февраля, 16:10

Бразильский футболист Келлвен не исключил, что Россия может выиграть чемпионат мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист Келлвен
Келлвен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Келлвен ответил, кто быстрее выиграет чемпионат мира — Россия в футболе или Бразилия в хоккее.

«Почти невероятно, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира по хоккею. Это нереально. Так что у России намного больше шансов победить на ЧМ по футболу. У вас, кстати, очень хорошие футболисты, так что все возможно», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Келлвен впервые побывал на хоккее в сентябре в Москве — на матче хоккейного ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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