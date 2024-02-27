Бразильский футболист Келлвен не исключил, что Россия может выиграть чемпионат мира

Защитник ЦСКА Келлвен ответил, кто быстрее выиграет чемпионат мира — Россия в футболе или Бразилия в хоккее.

«Почти невероятно, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира по хоккею. Это нереально. Так что у России намного больше шансов победить на ЧМ по футболу. У вас, кстати, очень хорошие футболисты, так что все возможно», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Келлвен впервые побывал на хоккее в сентябре в Москве — на матче хоккейного ЦСКА.