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Сегодня, 11:07

В Неймара бросили пакет с попкорном после матча с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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В нападающего сборной Бразилии Неймара бросили попкорн после матча с Венесуэлой (1:1) в 3-м туре квалификации на чемпионат мира-2026.

После игры, когда футболист шел в подтрибунное помещение, в его голову прилетел пакет с попкорном. Неймар в ответ начал кричать на болельщика, а сокомандникам пришлось держать форварда.

В матче с Венесуэлой 31-летний футболист отметился голевой передачей.

После трех туров Бразилия занимает второе место, набрав 7 очков. Венесуэла находится на шестой строчке (4 очка), а лидером является Аргентина (9).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Это первый турнир, в финальной стадии которого примут участие сразу 48 команд.

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