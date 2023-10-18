Гол Рондона помог Венесуэле разгромить Чили

Сборная Венесуэлы выиграла у Чили (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

В конце первого тайма Йеферсон Сотельдо открыл счет. После перерыва чилийцы остались в меньшинстве, так как Марселино Нуньес получил две желтые карточки за минуту. В конце игры голами отметились Саломон Рондон и Дарвин Мачис.

Венесуэльцы набрали 7 очков и поднялись на 3-е место в таблице. Чилийцы остались на 6-й строчке (4 очка).