Со Словакией и Словенией играли сборные России, не знакомые друг с другом. Теперь Карпин не назовет себя идиотом!

Обозреватель «СЭ» подводит итоги матча Словения — Россия (1:2).

До перерыва — переиграли. После — перетерпели. В футболе надо уметь и так, и так

А вот теперь — молодцы. И Валерий Карпин, и игроки сборной России. Такое впечатление, что в матчах со Словакией и Словенией, которые разделяли три дня, играли две российские команды, вообще не знакомые друг с другом. На наконец-то и правда смелый, а также умный первый тайм в Мариборе было просто приятно смотреть. С первых минут стало ясно: команда приехала за тремя очками. И удовольствием от своего футбола она наработала на победный супергол Георгия Джикии через себя!

Да, до перерыва переиграли, а после — перетерпели. Но в футболе нужно уметь и так, и так. В награду россияне получили на сегодня первое место в группе. Только не надо говорить о возможности сыграть в Хорватии вничью. Потому что до нее не нужно забрасывать шапками Кипр. В отборочном цикле Евро-2020 мы в гостях обыграли его — 5:0, а дома — всего 1:0.

2:2 словаков с хорватами что-то объясняет в причинах того невразумительного футбола, который был у нас три дня назад. Словакия сейчас действительно хорошо готова. Это не означает, что мы имели право так играть (вот и Карпин подчеркивает — не имели), но осечка фаворита группы хоть в какой-то степени дает россиянам индульгенцию.

А возвращаясь к огромной разнице сборной России в матчах со Словакией и Словенией, замечу: парадоксально, но вторая победа вытекала из первой. Потому что выжать на характере и удаче три очка из игры в Казани, в которой по всем объективным показателям у нас должен был быть ноль, значило получить всплеск единства, веры друг в друга. На этот фундамент надстраивать игру значительно проще, чем без него.

Карпин добавил к этому грамотное высказывание на предматчевой пресс-конференции, где полностью взял вину на себя за игру со Словакией и вывел из-под удара игроков. Они ему поверили, потому что фраза: «Идиот — я», произнесенная еще и в раздевалке на их, футболистов, языке, не подразумевает фальши. А не поверили бы — не пели бы песню «Валера» в победной мариборской раздевалке.

Появление Фомина с первых минут — ключевая перестановка. Его хочется видеть в стартовом составе сборной регулярно

Словенцы решили воздействовать нашей команде на психику, перенеся домашний матч из Любляны (где проводились все остальные их встречи на своем поле) в тот самый Марибор. На тот самый стадион «Людски врт».

В город и на арену, от упоминания которых меня до сих пор бросает в дрожь. Потому что с моральным ударом того вечера для меня в истории российской национальной команды может сравниться только матч с Украиной 9 октября 1999-го. Потому что по сей день считаю: на ЧМ-2010 могла и должна была поехать лучшая сборная России за все годы ее существования. И не так должен был уходить из нее чудесный Гус Хиддинк...

Словению с 2018 года снова тренирует его тогдашний победитель Матьяж Кек. Но в этом отборочном цикле у него с Россией отношения совсем не сложились. В гостевом матче его обыграла команда под руководством Станислава Черчесова, в домашнем — Валерия Карпина. Оба раза со счетом 2:1, оба — по схожему сценарию. Сперва Россия владела большим преимуществом и вела 2:0, затем партнер Алексея Миранчука по «Аталанте» Йосип Иличич один мяч отыгрывал, но на большее словенцев не хватало.

Кек мог публично радоваться отсутствию у соперника Артема Дзюбы, который оформил в ворота его команды дубль в марте на «Фиште». Но не уверен, что он до конца осознал, что у России сейчас не просто тренер поменялся — команда другая. Да, во многом из-за многочисленных травм и двух отказов, но — другая. Из стартового состава за полгода сохранились только Георгий Джикия, Далер Кузяев и Федор Кудряшов.

И в особенности первые двое ведут за собой нынешнюю команду. Добавить к ним можно Дмитрия Баринова. Это — постепенно формирующийся в сборной Карпина стержень, позвоночник. Но сколько же в спорте означает удача! Забей словак при выходе один на один после серьезной ошибки Джикии — и таким ли было бы его настроение, чтобы забить Яну Облаку, выражаясь англоязычным термином, «велосипедным ударом» и вообще быть признанным лучшим игроком матча? Но Матвей Сафонов и Дмитрий Чистяков не позволили словаку забить, выручив тем самым и Джикию. А теперь он рассчитался по всем долгам...

Даниилу Фомину только предстоит стать частью этого самого позвоночника сборной, но матчем в Словении он сделал на это серьезную заявку. Очень рад за него — считаю его умным игроком с таким потенциалом, что он и игру всей сборной способен сделать умнее. Матч в Мариборе он, правда, начал не лучшим образом, в течение пары минут в прекрасных ситуациях отдав неточный пас и пробив выше ворот (помните две пятки подряд Смолова и Миранчука?), но затем собрался и начал играть одну из определяющих ролей на поле.

Динамовец имел отношение к обоим нашим мячам. К первому — прямое: его отличный навес со штрафного, назначенного за снос на желтую карточку Кузяева, воплотил в гол Дивеев. Во втором случае он отдал остроумнейший продольный пас в штрафную на выход тому же Кузяеву, который заработал угловой. А далее уже были два трюка — пас пяткой Смолова с лета и удар Джикии через себя — в одной голевой атаке.

Об этом голе Карпин сказал, что взял игроков «на слабо», сказав им, что Словения уже два года не пропускала с угловых. Насколько это завело команду, сказать смогут только игроки. Но степень куражности, с которой был забит этот мяч, говорила о том, что футболисты об этом помнили. А главный тренер, кстати, даже радоваться особо не стал — он вообще на голы нашей команды реагирует более чем спокойно.

Возвращаясь к Фомину — он сделал еще множество полезных вещей, и мяч у нашей команды держался и хорошо ходил (в отличие от матча со Словакией) во многом благодаря ему, хотя также и, на мой взгляд, на этот раз несправедливо критикуемому в некоторых изданиях и каналах Миранчуку. Именно сейчас его комбинаторика и вовлеченность в игру, полагаю, не заслуживают никакой критики.

У Ерохина, которого Карпин заменил в стартовом составе на Фомина — и это, пожалуй, была ключевая перестановка, — есть безусловные положительные качества, но рослый зенитовец скорее игрок, более опасный для соперников ближе к чужой штрафной, нежели в тройке полузащитников. Даниил же сыграл так, что центр поля, который Россия вчистую проиграла Словакии, теперь был совсем другим. Он здорово выходит из-под давления, не боится обострять, да и качественной оборонительной работе не чужд. Очень хочу его видеть основным игроком сборной не в разовом, а в постоянном режиме. Если, конечно, его форма будет этому соответствовать.

Раз команда победила и смотрелась прилично, значит, решение о Сутормине-капитане сработало

Довольно шокирующим тренерским решением перед игрой стал выход Алексея Сутормина с капитанской повязкой. Да, со Словакией он был одним из тех немногих, кто сыграл пристойно, но все-таки в сборной игрок «Зенита» без году неделю. И какие бы ни были эксперименты с капитанством, вручать повязку в одном из решающих отборочных матчей новичку — шаг довольно спорный.

Но раз выиграли — значит, он оправдался. Сутормин был все время в игре, хотя фрагментами его на фланге и переигрывали. Одним из моментов, после которого преимущество сборной России в первом тайме стало очевидным, — сольный рывок Алексея в чужую штрафную, с которым смог сладить только Облак. И, раз наряду с опытными Джикией, Бариновым, Смоловым и Кузяевым капитаном в одном из пяти матчей был Сутормин — это показатель того, какая может быть сделана на него ставка. Впрочем, может и не быть — если вспомнить, как доверял и хвалил Карпин Вячеслава Караваева, пока тот был здоров.

В целом же насчет эксперимента со сменными капитанами можно сказать так: раз команда сплочена (это очевидно) и стабильно набирает очки — значит, это предложенное самими игроками и принятое главным тренером распределение ответственности на всех и каждого работает. Не знаю, вдолгую ли, но если команда, впервые сыграв по-настоящему хороший тайм (еще не матч) со Словенией, набрала в пяти встречах 13 очков, значит, она добирает свое именно за счет самоотверженности и сплоченности. Других объяснений тут быть не может. А из этого следует, что каждый, согласно тезису Карпина, действительно чувствует себя капитаном.

И, может, даже неплохо, что сухая серия вратарей сборной при новом тренере оборвалась на 400-й минуте голом Иличича. Во-первых, потому что к потере очков это не привело; во-вторых, гол этот был забит не из-за грубых ошибок, а благодаря прекрасной комбинации; в-третьих, серия не успела застрять в мозгах игроков и сместить их мысли с игры и результата на посторонние вещи.

А Сафонов снова сыграл прекрасно. Может, на этот раз ему не пришлось делать каких-то умопомрачительных сейвов, зато от Матвея исходила такая уверенность, что она передавалась уж точно всей обороне. Нельзя не обратить внимание и на то, как быстро и точно он начинает атаки, — его выброс мяча рукой всегда точен, причем порой на очень серьезные расстояния, и голкипер «Краснодара» мгновенно видит самые перспективные варианты развития атаки. То, что в итоге обернулось заработанным Кузяевым голевым угловым, начиналось именно с броска мяча Сафоновым Сутормину, также очень здорово вышедшему из-под давления.

Если вспомнить, что в сентябрьском цикле безупречно сыграл Гильерме, а теперь — Сафонов, то один из незаметных победителей (на сегодня, разумеется) двух осенних месяцев — их тренер Виталий Кафанов. И то, как Матвей вытеснил Маринато из состава, говорит о том, что мы не можем заранее знать, кто сыграет в той же Хорватии. Все будет реально зависеть от их кондиций на тот момент.

Не стоит, правда, забывать о не засчитанном из-за небольшого офсайда голе Куртича — но ведь и у нас был отмененный пенальти, когда на 13-й минуте Облак зацепил Смолова. Так что тут мы со словенцами квиты. Как теперь и за Марибор-2009.

Если в какой-то момент ближе к концу матча нервозность стала достигать пика и в голове даже родился вариант заголовка, если словенцы сравняют, — что-то вроде «Бог дал, Бог взял — это про два последних матча сборной России», то успокоился я в тот момент, когда в начале добавленного времени на поле выскочил словенский болельщик. Такие вещи только сбивают с ходу атакующую команду.

И правда — Словения больше ничего не создала, зато мяч пару раз теряла на ровном месте. Бог ничего у сборной России брать не стал. И теперь у нее появляется зримый шанс попасть на чемпионат мира напрямую, с первого места.

Вот только не забудем: на дворе будет ноябрь, исторически худшее время для российских футболистов. И пусть Хорватия по-прежнему остается фаворитом.

Нам ведь легче из засады, правда?