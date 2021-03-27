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«Мы оказались удачливее». Станислав Черчесов — о победе над Словенией

Авторы:

Севастиан Терлецкий
Константин Колмаков
Сегодня, 20:45
Магомед Оздоев и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России подвел итоги матча со словенцами.
27&nbsp;марта. Сочи. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 2:1. Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.Черчесов и Дзюба ответили хейтерам

Об игре

— Говорил перед матчем, что это игра за шесть очков. Соперники выиграли у хорватов, ехали с другим настроем. Мы тоже выиграли — у Мальты, но они, конечно, не могут сравниться с хорватами. Словения — очень организованная и хорошая команда, долго не проигрывали, играли компактно, есть футболисты мирового уровня — Иличич и Облак. Готовились к серьезному матчу. Наши игроки такого же класса. Я и на установке сказал, что мы должны склонить игру на нашу чашу весов. Мы оказались более удачливыми.

О повреждениях Ионова и Головина

— Ионов был не готов, у него небольшой спазм. Травмы как таковой нет, но мы не рискуем здоровьем футболистов. То же самое касается Головина — в перерыве он сказал, что есть сомнения. Посмотрим, как один и второй помогут нам со словаками.

27&nbsp;марта. Сочи. Россия&nbsp;&mdash; Словения&nbsp;&mdash; 2:1. Ян&nbsp;Облак и&nbsp;Артем Дзюба после матча.Дзюба-шоу. Россия обыграла Словению благодаря двум голам капитана

О дебюте Мухина

— Он умеет играть в футбол, поэтому он в сборной. Нужны были его качества. Он умеет перекрывать зоны, быстрый, мобильный. Нет разницы, опытный он или нет.

Почему сыграл Заболотный, а не Соболев

— Не имеет значения, что матч был в Сочи. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нужен был мобильный игрок. В той схеме, на которую мы перешли, нужен был Заболтоный. Он играл не по нападающему, а по опорнику. Вышел и сделал свою работу.

Об Иличиче

— Игроков такого уровня невозможно полностью выключить. Но то, что мы задумали, в большинстве моментов сработало. Показал класс, забил великолепный гол. Это игрок высокого уровня, не случайно он котируется в Италии. Но наша тактическая модель свою роль сыграла.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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