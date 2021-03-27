«Мы оказались удачливее». Станислав Черчесов — о победе над Словенией
Об игре
— Говорил перед матчем, что это игра за шесть очков. Соперники выиграли у хорватов, ехали с другим настроем. Мы тоже выиграли — у Мальты, но они, конечно, не могут сравниться с хорватами. Словения — очень организованная и хорошая команда, долго не проигрывали, играли компактно, есть футболисты мирового уровня — Иличич и Облак. Готовились к серьезному матчу. Наши игроки такого же класса. Я и на установке сказал, что мы должны склонить игру на нашу чашу весов. Мы оказались более удачливыми.
О повреждениях Ионова и Головина
— Ионов был не готов, у него небольшой спазм. Травмы как таковой нет, но мы не рискуем здоровьем футболистов. То же самое касается Головина — в перерыве он сказал, что есть сомнения. Посмотрим, как один и второй помогут нам со словаками.
О дебюте Мухина
— Он умеет играть в футбол, поэтому он в сборной. Нужны были его качества. Он умеет перекрывать зоны, быстрый, мобильный. Нет разницы, опытный он или нет.
Почему сыграл Заболотный, а не Соболев
— Не имеет значения, что матч был в Сочи. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нужен был мобильный игрок. В той схеме, на которую мы перешли, нужен был Заболтоный. Он играл не по нападающему, а по опорнику. Вышел и сделал свою работу.
Об Иличиче
— Игроков такого уровня невозможно полностью выключить. Но то, что мы задумали, в большинстве моментов сработало. Показал класс, забил великолепный гол. Это игрок высокого уровня, не случайно он котируется в Италии. Но наша тактическая модель свою роль сыграла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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