Над Ловреном смеялись, а он — в полуфинале ЧМ. «Зенит» уже думает над новым контрактом

Защитник сборной Хорватии проводит изумительный турнир.

«Я — один из лучших»

В 2018 году национальная команда Хорватии сенсационно дошла до финала чемпионата мира, где уступила французам. Деян Ловрен на том турнире играл ключевую роль: целиком провел каждый матч, за исключением финальной встречи группового этапа с Исландией, в которой лидерам команды предоставили отдых.

В том же году Ловрен сыграл в финале Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», так что хорват чувствовал себя настоящей звездой. Перед решающей встречей чемпионата мира он дал резонансное интервью, в котором озвучил спорное мнение: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь».

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Уже после чемпионата мира Деяна попросили расширить мысль. Он уточнил: «Я не лучший, но вхожу в топ-5 защитников мира. Назовите хоть одного футболиста, который играл бы в финале Лиги чемпионов, а спустя месяц — в финале чемпионата мира! Среди игроков АПЛ я такой первый после Анри!»

Деян Ловрен и Йошко Гвардиол. Фото Reuters

Звезда лиги и капитан

У Ловрена — выдающаяся карьера, но отношение болельщиков к нему неоднозначное. Хорват всегда был и остается любителем броских фраз, а также нестабильным защитником. Как на поле, так и за его пределами Ловрен ведет себя одинаково: он может вынести мяч с линии и произнести какую-то яркую цитату, а может привезти гол и поссориться с кем-нибудь через СМИ или соцсети.

Но в «Зенит» в 2020 году он точно переходил в статусе полноценной звезды. Сине-бело-голубые видели в Ловрене замену постаревшему Браниславу Ивановичу и не пожалели на покупку хорвата 12 миллионов евро.

Деян сразу влился в стартовый состав, а в ноябре того же года — сразу после интимного скандала с Дзюбой — Семак передал Ловрену капитанскую повязку. Многих это удивило: на тот момент хорват находился в команде всего несколько месяцев. Казалось, что это временное решение, но нет: Ловрен до сих пор остается капитаном сине-бело-голубых.

Деян Ловрен в «Зените». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Жесткая критика

Первый сезон Деяна в Санкт-Петербурге можно назвать успешным. Ровная, уверенная игра опытного футболиста, хотя и не без помарок: вспомните хотя бы курьезнейший автогол в матче со «Спартаком».

Но с лета 2021-го начались серьезные проблемы. Сине-бело-голубые часто пропускали во многом потому, что Ловрен был явно не в форме после чемпионата Европы. Капитан ошибался в матчах с «Химками», «Ростовом», «Краснодаром». Сергей Семак напрямую не критиковал Деяна, но и не оправдывал его. А сам футболист продолжал ошибаться, в том числе в игре с «Ювентусом». При этом хорват болезненно отреагировал, когда его напрямую спросили о матче с туринцами: «Если люди говорят, что я ошибся в том моменте, мне нечего им сказать. Потому что они по-другому понимают футбол. Напишите все это, чтобы люди поняли, как это работает. И, если кому-то надо что-то еще объяснить, я с радостью объясню. Футбол только со стороны выглядит простым. Но когда ты на поле, все немного иначе. Поэтому не каждый может стать профессиональным футболистом».

То интервью Ловрена не понравилось болельщикам и только усилило негативный фон вокруг него. А чуть позже критика Ловрена достигла пика: он ужасно провел первый тайм матча с «Мальме» и был заменен в перерыве. Известный комментатор Геннадий Орлов тогда сказал в интервью «СЭ»: «Ловрен — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. От него не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит».

Прогресс

Весна 2022-го полностью вылетела из карьеры Ловрена — он получил в последнем матче зимних сборов тяжелую травму, из-за которой не играл до лета. Деян восстанавливался на родине — многие ожидали, что он приостановит контракт, как сделали ряд других легионеров. Однако Ловрен не только остался, но и резко раскритиковал хорватскую газету за оскорбительную статью. Футболист признавался, что находился под давлением, но не поддался ему. За это болельщики «Зенита» Деяна зауважали.

Но лучше играть Ловрен не стал, потому что сидел на больничном. При этом весной расцвел Дмитрий Чистяков, которого болельщики видели основным в паре с Родригао. Однако у Семака было иное мнение: со второго тура Ловрен вновь закрепился в стартовом составе «Зенита», а критика утихла. Показательно, что сине-бело-голубые за 17 туров пропустили всего семь мячей. А Ловрен еще и забил «Спартаку» в Москве.

Статистика центральных защитников «Зенита» в РПЛ-2022/23.

Будет новый контракт?

Ловрену уже 33 года, но он показывает, что до сих пор силен и готов бороться за место в основном составе с более молодыми партнерами. В «Зените» он выиграл конкуренцию у Чистякова, а в сборной Хорватии — у Йосипа Шутало, который неплохо выглядел в матчах Лиги наций. Но класс Ловрена остается высоким, хотя сейчас он уже не ведущий центральный защитник сборной — 20-летний Йошко Гвардиол выглядит более чем солидно на этом чемпионате мира. Они с Деяном прекрасно дополняют друг друга.

Пока защитник «Зенита» не пропустил ни одной минуты чемпионата мира и ведет сборную Хорватии ко второму подряд финалу чемпионата мира. Особенно выдающимся для Ловрена получился матч с Бразилией, где Деян сделал 10 выносов, выиграл все единоборства и всего шесть раз за два часа потерял мяч. А в матче 1/8 финала с Японией голевая передача Деяна позволила хорватам сравнять счет.

Контракт защитника с «Зенитом» истекает в июне 2023-го. Год назад вряд ли кто-то из болельщиков был бы рад новостям о вероятном продлении Ловрена, но нынешний сезон показывает, что прошлая осень просто была неудачной. На самом деле Деян остается защитником топ-уровня, а таких терять нельзя. Вполне возможно, «Зенит» предложит Ловрену новый контракт. Но сперва ему нужно успешно завершить чемпионат мира.