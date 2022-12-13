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13 декабря, 16:15

Команда-семья и команда-банда. Аргентина не дала Мартинесу превратиться в Игуаина и готова драться за Месси

Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес, Лионель Месси и Энцо Фернандес.
Фото Reuters
Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters
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О секретах успехов нынешней аргентинской команды.

Речи Месси

Термин «команда-семья» все мы слышали сотни раз. Но, как правило, применительно к клубам, где футболисты находятся вместе одиннадцать месяцев в году. Со сборными сложнее, однако Аргентине удалось сплотиться на победном Кубке Америки. После 28 лет без трофеев этот успех стал в стране культовым, а речь Лионеля Месси перед финальным матчем — изюминка посвященной турниру документалки Netflix, которую показали перед стартом турнира в Катаре.

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«45 дней мы не видели наших семей. Мартинес и Куарта стали отцами и до сих пор не видели своих детей. Но мы в шаге от кубка, и только от нас зависит, сделаем мы это или нет. Мы выйдем и выиграем его, чтобы разделить победу с семьями и друзьями, которые поддерживали сборную. Этот турнир должен был пройти в Аргентине, но по воле Бога его перенесли сюда, в Бразилию. Перенесли, чтобы мы подняли трофей на «Маракане», чтобы этот момент стал особенным. Мы должны увезти трофей домой», — заявил тогда капитан.

Это обсуждали все, но мало кто помнит, что Лео брал слово и после очередного разочарования, когда тем же бразильцам был проигран полуфинал Кубка Америки-2019. Как вспоминал Ди Мария, тогда никто в раздевалке не мог сдержать слез. И, кажется, именно тогда рождалась команда, которая хочет стать по-настоящему великой. После тех слов Аргентина не проигрывала более трех лет и имела все основания считать себя одним из фаворитов ЧМ-2022.

Лионель Месси и Лаутаро Мартинес. Фото Reuters
Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

Все за Лаутаро

О единстве коллектива лучше всего говорит реакция на критику в адрес губившего свои моменты Лаутаро Мартинеса. «Он много раз спасал нас в прошлом. Неправильно критиковать игрока за один неудачный вечер. Он сделал для сборной много хорошего и будет продолжать радовать нас. У каждого великого футболиста бывает такой неудачный вечер», — заявил главный тренер бело-голубых Лионель Скалони.

А потом слово взял Месси: «Луатаро — очень важный для нас игрок. Он нападающий и живет голами. Это случается со всеми, в том числе и со мной. Это часть футбола».

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И, кстати, точно так же Лео поддерживал в свое время Гонсало Игуаина, чьи промахи, как считают болельщики, стоили Аргентине трех трофеев. После упущенного момента в финале ЧМ-2014 Пипита даже был готов завершить карьеру, но его остановила мать. Год спустя роковой стала осечка форварда в серии пенальти в финале Кубка Америки, а на следующем континентальном первенстве Игуаин снова упустил стопроцентный момент в решающей игре с чилийцами.

«Хочу насладиться семьей. На радость многим, потому что тех, кто думает по-другому, определенно меньше», — говорил форвард, объявив об уходе из сборной весной 2019 года. Месси — явно среди тех, кто был рядом. И уже после всех проигранных финалов он брал партнера по сборной под защиту, называя одним из лучших форвардов мира и говорил, что критика ранит Игуаина.

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Сейчас, в том числе благодаря поддержке Лаутаро, и случилась счастливая развязка четвертьфинала с Нидерландами. Тем более в отличие от посторонней публики, команда знала ситуацию Лаутаро, который весь групповой турнир играл на обезболивающих уколах. Публичной данную информацию сделал агент форварда, и это не выглядело попыткой взять своего клиента под защиту.

Напротив, это произошло в тот момент, когда Мартинес написал, что боль наконец-то ушла и он прекрасно себя чувствует. То есть дал понять, что теперь с него можно спрашивать по полной. Журналисты и болельщики этим и занимались, считая загубленные моменты. Очередной случился в овертайме с голландцами, только это не сломало Лаутаро, и точку в серии пенальти поставил именно он.

Футболисты сборной Аргентины. Фото Reuters
Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters

Это Аргентина!

А еще Аргентина — мягкотелая и самоуверенная в стартовом матче с Саудовской Аравией — к решающим матчам превратилась в злую банду. Бело-голубые разожгли в себе огонь парой фраз с пресс-конференции Луи ван Гала. Тренер позволил себе заметить, что голландцы могут получить преимущество, так как после потери мяча Месси не слишком активно участвует в игре, и, выключив капитана, южноамериканскую команду можно превратить в средней руки коллектив.

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В итоге Лео, отдав и забив, высказал все, что думает о ван Гале, судьях и персонально о Вегхорсте. Вы вообще видели когда-нибудь такого Месси?! И он, конечно, был такой не один. Эмилиано Мартинес признался, что сохранил цитаты ван Гала у себя в смартфоне и каждый день перечитывал их, настраиваясь на игру. И на серию пенальти, где, по версии тренера соперника, у Нидерландов было преимущество. Выиграв ее, вратарь с безумными глазами посылал жесты голландской скамейке и, не выбирая выражений, орал, сколько — по числу отраженных 11-метровых — он произвел с соперником актов сексуального характера. А еще предлагал заткнуться помощнику ван Гала — Эдгару Давидсу.

Хамство? Кто-то так и скажет. И приведет в пример утешавшего бразильцев Луку Модрича, сравнив это с реакцией аргентинцев на решающий пенальти. Они ведь, начав забег к Лаутаро, обернулись к поверженным соперникам и выплеснули часть еще неизрасходованной злости на них. Пусть это, по версии Отаменди, и стало реакцией на провокации голландцев перед каждым ударом серии. А в непростой разговор с Вегхорстом под трибунами вмешался даже Серхио Агуэро.

Нескольких потасовок было явно недостаточно. Возможно, кого-то это шокировало. Особенно в нынешнем футболе с его прилизанными и выверенными интервью или разменом спортивных эмоций на борьбу не за победу, а за возможность носить определенную повязку. Только это Южная Америка и конкретно Аргентина, где сохранились безумные страсти из футбола нашего детства. Со стыками кость в кость и негодяями вроде Паредеса, который со своими провокациями и дикими фолами — абсолютно органичный персонаж. Такой же, как ненавидимый всей НХЛ и способный залезть сопернику под кожу Брэд Маршан.

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И эта Аргентина готова драться друг за друга и за своего капитана. Пресловутый, но абсолютно здоровый культ Месси сборной не мешает, а помогает. Хотя настоящий культ — это про Диего Марадону. Поэтому в годовщину смерти великой «десятки» Лаутаро говорил: «Надеюсь, мы порадуем его завтра». А Месси после четвертьфинала признался: «Диего наблюдает за нами. Он подталкивает нас и, надеюсь, будет продолжать в том же духе до конца». Главное, чтобы после такого выплеска эмоций заряд остался на два завершающих шага к заветной мечте.

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24%

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ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

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Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Лаутаро Мартинес
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