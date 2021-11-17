Верим в жеребьевку .

Рейтинг сборных

Стали известны 12 сборных, которые примут участие в стыковых матчах европейского квалификационного турнира ЧМ-2022. По регламенту это 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две команды, заработавшие это право благодаря выступлению в Лиге наций.

12 сборных разыграют три путевки в Катар в подгруппах с плей-офф с полуфиналами и финалам. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле. Далее две пары могут попасть в один общий «путь» жеребьевки при любых раскладах, кроме одного — в одном «пути», согласно решению ФИФА, не будет России и Украины.

Рейтинг участников стыков выглядит так:

1. Португалия

2. Шотландия

3. Италия

4. Россия

5. Швеция

6. Уэльс

7. Турция

8. Польша

9. Украина

10. Северная Македония

11. Австрия

12. Чехия

Расклады на полуфиналы и финал

В полуфинале стыков Россия может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией и Чехией. Шансы на любого соперника — 20 процентов.

Очевидно, что за последние пару дней ситуации с раскладами на полуфиналы ухудшилась. Здесь больше нет Финляндии, Шотландия и Уэльс ушли в топ-6, наиболее приемлемыми вариантами кажутся Северная Македония и не всегда стабильная Турция. Чехия и Австрия произвели отличное впечатление на недавнем Евро-2020, Польша там же глупо уступила Словакии и не вышла из группы, но смотрелась совсем не стыдно — и у нее есть Роберт Левандовски. При этом сказать, что в домашнем матче (что очень важно) у России вообще нет шансов против кого-либо из этой пятерки, нельзя.

Теперь к финалам — в любом случае победа в одной игре ничего не дает. Из плохого: Италия и Португалия по-прежнему там и никуда не денутся, если не проиграют в своих полуфиналах. Из хорошего: Нидерланды прошли на ЧМ, так что в других потенциальных соперниках очень приличная Швеция, но менее грозные Уэльс и Шотландия. Определять, кто будет играть в финалах дома, будет еще одна жеребьевка.

Пожалуй, Россия с текущей игрой и кадровой ситуации не может быть в стыках фаворитом ни против одного соперника. Но реалистично выделить «путь жизни» и «путь смерти», шансы попасть на ЧМ при которых для нас будут отличаться в разы.

«Путь смерти»

Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша

Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)

«Путь жизни»

Полуфинал: Россия — Северная Македония

Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)

Отметим, что жеребьевка состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.