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Есть ли «легкий» путь для России на чемпионат мира? Некоторые расклады очень страшные, но другие — не смертельные

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 02:00
Матвей Сафонов и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Верим в жеребьевку.
Выйдет&nbsp;ли сборная России на&nbsp;ЧМ-2022 через стыковые матчи? С кем сыграет Россия? Нас ждут Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия

Рейтинг сборных

Стали известны 12 сборных, которые примут участие в стыковых матчах европейского квалификационного турнира ЧМ-2022. По регламенту это 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две команды, заработавшие это право благодаря выступлению в Лиге наций.

12 сборных разыграют три путевки в Катар в подгруппах с плей-офф с полуфиналами и финалам. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле. Далее две пары могут попасть в один общий «путь» жеребьевки при любых раскладах, кроме одного — в одном «пути», согласно решению ФИФА, не будет России и Украины.

Рейтинг участников стыков выглядит так:
1. Португалия
2. Шотландия
3. Италия
4. Россия
5. Швеция
6. Уэльс
7. Турция
8. Польша
9. Украина
10. Северная Македония
11. Австрия
12. Чехия

Расклады на полуфиналы и финал

В полуфинале стыков Россия может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией и Чехией. Шансы на любого соперника — 20 процентов.

Очевидно, что за последние пару дней ситуации с раскладами на полуфиналы ухудшилась. Здесь больше нет Финляндии, Шотландия и Уэльс ушли в топ-6, наиболее приемлемыми вариантами кажутся Северная Македония и не всегда стабильная Турция. Чехия и Австрия произвели отличное впечатление на недавнем Евро-2020, Польша там же глупо уступила Словакии и не вышла из группы, но смотрелась совсем не стыдно — и у нее есть Роберт Левандовски. При этом сказать, что в домашнем матче (что очень важно) у России вообще нет шансов против кого-либо из этой пятерки, нельзя.

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Теперь к финалам — в любом случае победа в одной игре ничего не дает. Из плохого: Италия и Португалия по-прежнему там и никуда не денутся, если не проиграют в своих полуфиналах. Из хорошего: Нидерланды прошли на ЧМ, так что в других потенциальных соперниках очень приличная Швеция, но менее грозные Уэльс и Шотландия. Определять, кто будет играть в финалах дома, будет еще одна жеребьевка.

Пожалуй, Россия с текущей игрой и кадровой ситуации не может быть в стыках фаворитом ни против одного соперника. Но реалистично выделить «путь жизни» и «путь смерти», шансы попасть на ЧМ при которых для нас будут отличаться в разы.

«Путь смерти»
Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша
Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)

«Путь жизни»
Полуфинал: Россия — Северная Македония
Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)

Отметим, что жеребьевка состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

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