«В стыках России нужен по-настоящему смелый футбол. А не полтора удара в створ». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итог выступления нашей сборной в отборочной группе ЧМ-2022 и поделился мнением о предстоящих в марте стыковых матчах.

За матчем в Сплите наблюдал непосредственно с трибун стадиона «Полюд». И начну с того, что не связано непосредственно с футболом и результатом. Честно говоря, не понимаю, как такая топовая сборная, как Хорватия, принимает гостей на совсем устаревшей арене. Ладно наша делегация — у нас места хотя бы под козырьком были, а на секторах за воротами народ стоял под жутким ливнем. Странно...

Ну а теперь — о матче. Удивила наша беззубая игра в атаке. Смолов выпал, фланги с Ионовым и Бакаевым не работали, центральные полузащитники не получали мяч. Владение — почти 70 процентов в пользу хозяев, а у нас ужасающие 45 процентов брака, полтора удара в створ ворот. Не то что на победу — даже на ничью при таких показателях рассчитывать не приходилось.

Это еще во втором тайме дождь усилился — на сухом поле хорваты могли и три забить. В первые пять минут после перерыва у ворот Сафонова напряжение зашкаливало, и только тяжелое поле не позволило команде Златко Далича открыть счет и потом развить успех.

При этом по самоотдаче я всем российским сборникам поставил бы десять по 10-балльной системе — в этом плане ни к кому претензий нет. Но! Видел мнения ряда экспертов, которым понравилась Россия. Я же считаю, что мы должны признать — сборная выглядела откровенно слабо именно в смысле игры в футбол. Когда такая команда, как Хорватия, атакует, оказывает постоянное давление на наши ворота, то главная задача людей из группы атаки — зацепиться за мяч, заработать штрафной, дать паузу обороне. Если подобное не происходит, то трещина рано или поздно появится — вот и случится роковой автогол... Но к этому, увы, шло, все абсолютно закономерно. Хорваты победили по делу, учитывая то, как слабо мы сыграли.

Трагедией мяч Федора Кудряшова в свои ворота не назову. Трагедия — это когда люди умирают, самолеты разбиваются. Тут же речь о спорте. Тем более сборная сама создала все предпосылки для чьей-то ошибки. Когда 80 минут на тебя оказывается сумасшедшее давление, вообще нет передышек у защитников, то доходит до того, что люди срезают сами себе от усталости, от секундной потери концентрации. Поэтому хочу не ругать, а поддержать Федю — подобное может случиться с каждым. А те, кто считает, что в поражении виноват Кудряшов, абсолютно неправы.

Сейчас постфактум многие задаются вопросами по тактике. Не стоило ли, мол, принимая по внимание высокий класс Хорватии, то, что нас устраивала ничья, и плохое качество поля, поставить пятерых защитников и двух опорников оборонительного плана с первых минут — то есть изначально оберегать нулевую ничью. Категорически не согласен! К чему приводит отсутствие контригры, мы увидели в Сплите. Никогда нельзя рассчитывать только на то, что отскочишь! Шанс, что так случится, минимален, не более 10 процентов!

У меня, наоборот, возникла мысль, что, может, вообще расстановку с двумя нападающими следовало применить — 3-5-2 с парой Смолов — Заболотный. И, конечно, следовало напрягать Ловрена, который, как мы знаем по «Зениту», не отличается стабильностью, в последнее время часто ошибается. Причем тут даже не столько в схеме дело — вместо того чтобы не давать Деяну свободно дышать, Смолов, Ионов и Бакаев спокойно ходили ближе к своей половине. В итоге у соперника выход из обороны был просто великолепным, а Ловрен на нашем фоне выглядел каким-то суперзащитником. Не понимаю, почему не подготовились к его прессингу...

Допускаю, что Миранчуку, умеющему придержать мяч, спровоцировать соперника на фол, стоило бы дать минут 20-25. Физически мощный Ерохин пригодился бы на угловых — на них тоже можно было бы сделать ставку на раскисшем газоне, но мы за все 90 минут их подали всего ничего, и то неудачно. Все потому, что вперед не ходили от слова «совсем». Тренерский штаб, наверное, понимает, что с заменами немного ошиблись. Вот Зобнин вышел — и ничем не выделялся, Миранчук с его техникой и дриблингом картину вряд ли испортил бы.

Когда летели в Москву, обсуждали, не был бы полезен в сплитских условиях Дзюба. В принципе, по стилистике зенитовец с Заболотным — одинаковые форварды. Но даже если Артем находился бы на поле, то ему требовалась бы помощь центральных и крайних хавбеков. А в воскресенье они выпали все до единого.

Просто посмотрите на Модрича — и сравните с Головиным. Да, рядом с Лукой — еще и сумасшедшие партнеры, у Саши же в сборной таких, как в «Монако», нет, поэтому парень не выделяется. Но ему надо понимать, что пора уже брать на себя лидерство, открываться, получать мячи. Если от Баринова и Фомина мы этого не можем требовать, то Головин должен искать мяч по всему полю! Ну если, повторю, у нас полузащита проваливается, то о каком комбинационном футболе может идти речь?! Так что, возвращаясь к мысли о Дзюбе, не думаю, что с зенитовцем в составе выглядели бы лучше.

После финального свистка читал, что если судить по встрече в Сплите, то только Сафонов достоин путевки на чемпионат мира. Нет, конечно. Смотря что под этим понимать. Если в Катаре рассчитывать, скажем, на полуфинал, то ему по матчу с Хорватией действительно соответствует только Матвей. Но если говорить о групповом турнире, то у нас есть группа исполнителей, достойных выступать там.

При всей справедливости критики россиян за матч с Хорватией нужно признать, что в целом отбор мы прошли неплохо. Исключение, кроме Сплита, составляют обе встречи со Словакией, первый тайм дома с Кипром. Проводили и яркие матчи, отрезки — как первые 45 минут с Хорватией в «Лужниках», игра со Словенией. Но стабильности не наблюдалось. Впрочем, за короткий срок поставить футбол очень сложно, а у Карпина было всего два месяца.

Теперь нас ждут стыки, где велика вероятность пересечься с Португалией и Криштиану Роналду. Но сербы только что показали, что и эту команду можно побеждать даже на ее стадионе. Так что спокойно ждем жеребьевку, а потом готовимся.

Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем. Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».

В общем, даже если нам попадется топ, то все равно нужно играть в тот самый смелый, интенсивный футбол, о котором не раз говорил Валера. Уверен, что Карпин и в Хорватии говорил ребятам: ни в коем случае не отходим назад всеми силами, не садимся глубоко, встречаем соперника высоко, но почему-то футболисты этого не поняли. Тренерскому штабу в этом плане нужно поработать.

Но в целом остаюсь оптимистом. Да, у поляков, шведов, тех же португальцев серьезные коллективы. Может выпасть в стыки и еще кто-то сильный. Но я верю в #НашихПарней. Пропускать чемпионат мира очень не хочется.