С кем сыграет Россия? Нас ждут Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия

В Европе завершился групповой отборочный турнир ЧМ-2022. По его итогам наша национальная команда попала в стыковые матчи, которые состоятся в марте будущего года

К ак попасть на чемпионат мира

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую в финальный турнир вышли только 10 победителей отборочных групп: Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на ЧМ?2022 как победители отборочных групп и не попали в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

У частники плей-офф

В стыковых матчах сыграют Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония, Украина.

Кроме них через Лигу наций в стыки попали Австрия и Чехия.

Ж еребьевка

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

12 участников разобьют на три группы («пути») по четыре команды. В каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных». Для этого используют следующие критерии:

число набранных очков в групповом турнире;

разность забитых и пропущенных мячей;

число забитых мячей;

число побед;

число гостевых побед;

дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учитываются результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

В число «сеяных» вошли Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Они гарантированно проведут первые матчи дома. Нашу команду разведут в плей-офф с Украиной.

В ходе жеребьевки сначала по полуфинальным парам распределят «сеяных»: путь А (полуфиналы 1 и 2), путь В (полуфиналы 3 и 4) и путь С (полуфиналы 5 и 6). Затем тоже по очереди по парам расставят «несеяных».

Хозяева полей в финалах определит жребий. Для этого в пустую чашу положат шары, в которых будут записки с названиями «Полуфинал 1» и «Полуфинал 2», и вытянут один из них. То же самое сделают с четырьмя другими полуфиналами.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.