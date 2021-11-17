В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом

Тесты на коронавирус игроков и тренерского штаба сборной России по футболу дали отрицательный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«За время сборов ни один футболист или член штаба сборной России не сдал положительного теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий портал Sport 1 сообщил, что тест на коронавирус полузащитника «Баварии» и сборной Хорватии Йосипа Станишича дал положительный результат после возвращения из национальной команды. Станишич принимал участие в матче отборочного турниоа против сборной России (1:0).