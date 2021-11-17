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Петржела о стыковых матчах ЧМ-2022: «Очень хочу, чтобы Россия сыграла с Чехией»

17:14
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России на попадание на чемпионат мира-2022 через стыковые матчи.

«Все команды в этих матчах очень сильные. Думаю, что Россия — одна из самых лучших команд в стыках. Очень хочу, чтобы сборная России сыграла именно с Чехией! Если такое будет, то Россия будет играть дома, значит, она будет фаворитом в данной паре. Но сами по себе эти команды равны. Домашняя игра будет результативной. Для меня этот матч был бы очень интересным», — сказал Петржела «СЭ».

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты