Петржела о стыковых матчах ЧМ-2022: «Очень хочу, чтобы Россия сыграла с Чехией»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России на попадание на чемпионат мира-2022 через стыковые матчи.

«Все команды в этих матчах очень сильные. Думаю, что Россия — одна из самых лучших команд в стыках. Очень хочу, чтобы сборная России сыграла именно с Чехией! Если такое будет, то Россия будет играть дома, значит, она будет фаворитом в данной паре. Но сами по себе эти команды равны. Домашняя игра будет результативной. Для меня этот матч был бы очень интересным», — сказал Петржела «СЭ».

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.