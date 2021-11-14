Смогут ли Россия и Украина сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022?
В случае, если сборная России проиграет Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022, она займет второе место. Команда Валерия Карпина попадет в стыковые матчи, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки в Катар.
В числе участников плей-офф может оказаться и сборная Украины. Это станет известно 16 ноября после матчей заключительного тура в группе D: Босния — Украина и Финляндия — Франция.
По условиям жеребьевки стыковых матчей сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. А чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.
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