Смогут ли Россия и Украина сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022?

В случае, если сборная России проиграет Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022, она займет второе место. Команда Валерия Карпина попадет в стыковые матчи, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки в Катар.

В числе участников плей-офф может оказаться и сборная Украины. Это станет известно 16 ноября после матчей заключительного тура в группе D: Босния — Украина и Финляндия — Франция.

По условиям жеребьевки стыковых матчей сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. А чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.