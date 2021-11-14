Сегодня, 14 ноября, сборная России в гостях сыграет против Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Матч первого круга завершился со счетом 0:0. Сборной Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира с первого места в группе нужно обыграть соперника или играть в ничью.

Напомним, что положение в группе Н следующее:

1. Россия — 22 очка

2. Хорватия — 20

3. Словакия — 11

4. Словения — 11

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Следить за матчем Хорватия — Россия вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Первый.