Украине нужно болеть за ничью в матче Боснии и Финляндии. Расклады в борьбе за попадание на ЧМ-2022
Сборная Украины пропускает этот игровой день, однако ей нужно внимательно следить за матчем Босния — Финляндия, от исхода которого во многом зависят перспективы команды Александра Петракова.
Группа D
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Франция
|
6
|
12
|
8-3
|
2. Украина
|
7
|
9
|
9-8
|
3. Финляндия
|
6
|
8
|
7-7
|
4. Босния
|
6
|
7
|
8-7
|
5. Казахстан
|
7
|
3
|
5-12
Расписание оставшихся матчей
13 ноября. Босния — Финляндия, Франция — Казахстан
16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция
Франция почти гарантированно первая — для этого чемпионам мира надо просто обыграть дома Казахстан.
Со вторым местом все очень запутанно. По идее, наилучшие шансы у Боснии, которая дома играет с двумя прямыми конкурентами. Две победы гарантируют балканцам стыки. Хватит и четырех очков при условии, что Финляндия крупно не обыграет дома Францию.
Украине для второго места нужно побеждать в Боснии в заключительном туре. Но и этого может не хватить, если финны обыграют Боснию и Францию. При этом украинцам может хватить и ничьей — но при условии, что Босния и Финляндия сыграют вничью, а финны еще и уступят Франции.
Группа Е
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Бельгия
|
6
|
16
|
21-4
|
2. Чехия
|
7
|
11
|
12-9
|
3. Уэльс
|
6
|
11
|
8-7
|
4. Эстония
|
6
|
4
|
8-16
|
5. Белоруссия
|
7
|
3
|
6-19
Расписание оставшихся матчей
13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия
16 ноября. Чехия — Эстония, Уэльс — Бельгия
С первым местом все понятно — оно на 99% достанется Бельгии, которой нужно дома победить Эстонию.
А все остальные финишные разборки между Чехией и Уэльсом вообще не имеют никакого значения: и те и другие почти наверняка окажутся в стыках при любом раскладе. Все дело в формате плей-офф, куда помимо 10 сборных, которые займут вторые места в отборе, попадут две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Определяться они будут по рейтингу. Выглядит он так:
1) Франция
2) Испания
3) Италия
4) Бельгия
5) Уэльс
6) Австрия
7) Чехия
8) Венгрия
9) Словения
10) Черногория
11) Албания
12) Армения
Первые четыре сборные не вылетят из топ-2 своих отборочных групп. Соответственно, если второй останется Чехия — Уэльс идет в стыки через Лигу наций. Если вторыми станут валлийцы, то один из двух слотов достается Чехии.
Группа G
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Нидерланды
|
8
|
19
|
29-6
|
2. Норвегия
|
8
|
17
|
15-6
|
3. Турция
|
8
|
15
|
19-15
|
4. Черногория
|
8
|
11
|
11-11
|
5. Латвия
|
8
|
5
|
8-13
|
6. Гибралтар
|
8
|
0
|
3-34
Расписание оставшихся матчей
13 ноября. Норвегия — Латвия, Турция — Гибралтар, Черногория — Нидерланды
16 ноября. Гибралтар — Латвия, Черногория — Турция, Нидерланды — Норвегия
Если не произойдет каких-то сенсаций, то статус-кво сохранится к последнему туру — не особенно верится, что трио лидеров потеряет очки 13 ноября. Самая сложная задача у Нидерландов, но и они, по идее, должны справиться в Черногории.
Если все так и будет, то голландцы с Норвегией разыграют первое место. Турции же нужна только победа Нидерландов — тогда в случае собственного успеха в Черногории она обойдет скандинавов и станет второй. При равенстве очков у Норвегии и Турции все решит разность мячей, а у северян она пока сильно лучше — «+9» против «+4».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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