Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Украине нужно болеть за ничью в матче Боснии и Финляндии. Расклады в борьбе за попадание на ЧМ-2022

08:30
Футболисты сборной Украины с тренером Александром Петраковым. Фото Сборная Украины, Instagram
Футболисты сборной Украины с тренером Александром Петраковым. Фото Сборная Украины, Instagram
Теги:

Сборная Украины пропускает этот игровой день, однако ей нужно внимательно следить за матчем Босния — Финляндия, от исхода которого во многом зависят перспективы команды Александра Петракова.

Босния — Финляндия

Группа D

И

О

Мячи

1. Франция

6

12

8-3

2. Украина

7

9

9-8

3. Финляндия

6

8

7-7

4. Босния

6

7

8-7

5. Казахстан

7

3

5-12

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция

Франция почти гарантированно первая — для этого чемпионам мира надо просто обыграть дома Казахстан.

Со вторым местом все очень запутанно. По идее, наилучшие шансы у Боснии, которая дома играет с двумя прямыми конкурентами. Две победы гарантируют балканцам стыки. Хватит и четырех очков при условии, что Финляндия крупно не обыграет дома Францию.

Украине для второго места нужно побеждать в Боснии в заключительном туре. Но и этого может не хватить, если финны обыграют Боснию и Францию. При этом украинцам может хватить и ничьей — но при условии, что Босния и Финляндия сыграют вничью, а финны еще и уступят Франции.

Группа Е

И

О

Мячи

1. Бельгия

6

16

21-4

2. Чехия

7

11

12-9

3. Уэльс

6

11

8-7

4. Эстония

6

4

8-16

5. Белоруссия

7

3

6-19

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия

16 ноября. Чехия — Эстония, Уэльс — Бельгия

С первым местом все понятно — оно на 99% достанется Бельгии, которой нужно дома победить Эстонию.

А все остальные финишные разборки между Чехией и Уэльсом вообще не имеют никакого значения: и те и другие почти наверняка окажутся в стыках при любом раскладе. Все дело в формате плей-офф, куда помимо 10 сборных, которые займут вторые места в отборе, попадут две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Определяться они будут по рейтингу. Выглядит он так:

1) Франция

2) Испания

3) Италия

4) Бельгия

5) Уэльс

6) Австрия

7) Чехия

8) Венгрия

9) Словения

10) Черногория

11) Албания

12) Армения

Первые четыре сборные не вылетят из топ-2 своих отборочных групп. Соответственно, если второй останется Чехия — Уэльс идет в стыки через Лигу наций. Если вторыми станут валлийцы, то один из двух слотов достается Чехии.

Группа G

И

О

Мячи

1. Нидерланды

8

19

29-6

2. Норвегия

8

17

15-6

3. Турция

8

15

19-15

4. Черногория

8

11

11-11

5. Латвия

8

5

8-13

6. Гибралтар

8

0

3-34

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Норвегия — Латвия, Турция — Гибралтар, Черногория — Нидерланды

16 ноября. Гибралтар — Латвия, Черногория — Турция, Нидерланды — Норвегия

Если не произойдет каких-то сенсаций, то статус-кво сохранится к последнему туру — не особенно верится, что трио лидеров потеряет очки 13 ноября. Самая сложная задача у Нидерландов, но и они, по идее, должны справиться в Черногории.

Если все так и будет, то голландцы с Норвегией разыграют первое место. Турции же нужна только победа Нидерландов — тогда в случае собственного успеха в Черногории она обойдет скандинавов и станет второй. При равенстве очков у Норвегии и Турции все решит разность мячей, а у северян она пока сильно лучше — «+9» против «+4».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Врач назвал необходимый для похудения продукт
3