Украине нужно болеть за ничью в матче Боснии и Финляндии. Расклады в борьбе за попадание на ЧМ-2022

Сборная Украины пропускает этот игровой день, однако ей нужно внимательно следить за матчем Босния — Финляндия, от исхода которого во многом зависят перспективы команды Александра Петракова.

Группа D

И О Мячи 1. Франция 6 12 8-3 2. Украина 7 9 9-8 3. Финляндия 6 8 7-7 4. Босния 6 7 8-7 5. Казахстан 7 3 5-12

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция

Франция почти гарантированно первая — для этого чемпионам мира надо просто обыграть дома Казахстан.

Со вторым местом все очень запутанно. По идее, наилучшие шансы у Боснии, которая дома играет с двумя прямыми конкурентами. Две победы гарантируют балканцам стыки. Хватит и четырех очков при условии, что Финляндия крупно не обыграет дома Францию.

Украине для второго места нужно побеждать в Боснии в заключительном туре. Но и этого может не хватить, если финны обыграют Боснию и Францию. При этом украинцам может хватить и ничьей — но при условии, что Босния и Финляндия сыграют вничью, а финны еще и уступят Франции.

Группа Е

И О Мячи 1. Бельгия 6 16 21-4 2. Чехия 7 11 12-9 3. Уэльс 6 11 8-7 4. Эстония 6 4 8-16 5. Белоруссия 7 3 6-19

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия

16 ноября. Чехия — Эстония, Уэльс — Бельгия

С первым местом все понятно — оно на 99% достанется Бельгии, которой нужно дома победить Эстонию.

А все остальные финишные разборки между Чехией и Уэльсом вообще не имеют никакого значения: и те и другие почти наверняка окажутся в стыках при любом раскладе. Все дело в формате плей-офф, куда помимо 10 сборных, которые займут вторые места в отборе, попадут две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Определяться они будут по рейтингу. Выглядит он так:

1) Франция

2) Испания

3) Италия

4) Бельгия

5) Уэльс

6) Австрия

7) Чехия

8) Венгрия

9) Словения

10) Черногория

11) Албания

12) Армения

Первые четыре сборные не вылетят из топ-2 своих отборочных групп. Соответственно, если второй останется Чехия — Уэльс идет в стыки через Лигу наций. Если вторыми станут валлийцы, то один из двух слотов достается Чехии.

Группа G

И О Мячи 1. Нидерланды 8 19 29-6 2. Норвегия 8 17 15-6 3. Турция 8 15 19-15 4. Черногория 8 11 11-11 5. Латвия 8 5 8-13 6. Гибралтар 8 0 3-34

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Норвегия — Латвия, Турция — Гибралтар, Черногория — Нидерланды

16 ноября. Гибралтар — Латвия, Черногория — Турция, Нидерланды — Норвегия

Если не произойдет каких-то сенсаций, то статус-кво сохранится к последнему туру — не особенно верится, что трио лидеров потеряет очки 13 ноября. Самая сложная задача у Нидерландов, но и они, по идее, должны справиться в Черногории.

Если все так и будет, то голландцы с Норвегией разыграют первое место. Турции же нужна только победа Нидерландов — тогда в случае собственного успеха в Черногории она обойдет скандинавов и станет второй. При равенстве очков у Норвегии и Турции все решит разность мячей, а у северян она пока сильно лучше — «+9» против «+4».