Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная России: на карточках «висят» семеро. Предупреждения и дисквалификации переносятся в стыки

11:35
Дмитрий Баринов «висит» на желтой карточке и может пропустить стыковые матчи ЧМ-2022. Фото Reuters
Дмитрий Баринов «висит» на желтой карточке и может пропустить стыковые матчи ЧМ-2022. Фото Reuters
Теги:

Как подтвердили обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получит желтую карточку в последней встрече в группе, и она окажется для него второй, он будет дисквалифицирован на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф.

Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

Несколько иная ситуация в финальном турнире. В соответствии с регламентом ЧМ-2022 единичные желтые карточки и незавершившиеся дисквалификации за «лишние» предупреждения туда не переносятся и перестают действовать. То есть если перебор желтых карточек произошел в последнем для команды матче в отборочном турнире, игрок не будет отстранен и сможет выйти на поле в первой встрече чемпионата мира.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Это не относится к наказаниям, примененным за удаления с показом прямой красной карточки или двух желтых в одном матче. Они не аннулируются.

В ходе игр в группе футболисты сборной России получили 14 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли.

Из тех, кто полетел в Хорватию, по одной желтой карточке имеют Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Федор Смолов, Алексей Сутормин и Даниил Фомин. Если российская команда не займет первое место в группе и попадет в стыки, а кто-то из этих семи футболистов получит сегодня в Сплите предупреждение, он автоматически заработает дисквалификацию на одну стыковую игру.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
3
3
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры