Сборная России: на карточках «висят» семеро. Предупреждения и дисквалификации переносятся в стыки

Как подтвердили обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получит желтую карточку в последней встрече в группе, и она окажется для него второй, он будет дисквалифицирован на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф.

Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

Несколько иная ситуация в финальном турнире. В соответствии с регламентом ЧМ-2022 единичные желтые карточки и незавершившиеся дисквалификации за «лишние» предупреждения туда не переносятся и перестают действовать. То есть если перебор желтых карточек произошел в последнем для команды матче в отборочном турнире, игрок не будет отстранен и сможет выйти на поле в первой встрече чемпионата мира.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Это не относится к наказаниям, примененным за удаления с показом прямой красной карточки или двух желтых в одном матче. Они не аннулируются.

В ходе игр в группе футболисты сборной России получили 14 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли.

Из тех, кто полетел в Хорватию, по одной желтой карточке имеют Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Федор Смолов, Алексей Сутормин и Даниил Фомин. Если российская команда не займет первое место в группе и попадет в стыки, а кто-то из этих семи футболистов получит сегодня в Сплите предупреждение, он автоматически заработает дисквалификацию на одну стыковую игру.