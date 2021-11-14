Защитник «Лацио» Марушич заразился коронавирусом в сборной Черногории
Защитник «Лацио» Адам Марушич сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Черногории.
Помимо Марушича, положительный тест также сдал футболист «Кайрата» Небойша Косович. Оба футболиста отправлены на самоизоляцию.
Игроки пропустят матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции, который состоится 16 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fscg.me/vijesti/8494/dva-slucaja-infekcije-covid-19/
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