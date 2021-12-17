Карпин рассказал, когда планируется провести сборы национальной команды
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда национальная команда будет проводить сборы.
«Если 22-й тур в итоге перенесут, то планируется, что 14 марта мы уже соберемся и будем готовиться к 24 числу. Это будет первый раз, когда до игры футболисты находятся все вместе в тренировочном процессе«, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Сборная России в марте сыграет два стыковых матча с Польшей за выход на ЧМ-2022. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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