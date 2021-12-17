Карпин рассказал, действительно ли хотел уйти из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, действительно ли хотел уйти из национальной команды.

«Было очень сильное разочарование, — приводит слова Карпина Афиша Daily. — Но считаю, что это нормальные человеческие эмоции. Когда долго к чему-то идешь и это не получается, могут посещать мысли о том, как дальше быть. Нужно было побороть это разочарование и двигаться дальше».

Тренер ответил, на сколько баллов из 10 он доволен национальной командой.

«На пять. Что нужно, чтобы было 10 из 10? Продолжать работать. У каждого все же своя планка, по которой можно измерять. Можно считать, что выйти из группы и дойти до полуфинала — это хорошо. Но ведь зависит от того, как это сделать. Отбиваться весь матч и еле-еле выигрывать 1:0? Принесет это удовлетворение? Результат — да, игра — нет. Удовлетворение будет при хорошем футболе и достижении результата», — сказал он.

Напомним, что после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 с Хорватией (0:1) Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить сборную России к стыковым матчам.

В полуфинальной стыковой встрече национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.