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Россия — Мальта: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

21:45
Сборная России в сентябре. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России в сентябре. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России проведет против Мальты третий матч сентябрьской части отборочного турнира чемпионата мира-2022. В первый месяц осени национальная команда уже сыграла с Хорватией в Москве (0:0) и Кипром в Никосии (2:0). В сборной дебютировал новый главный тренер — Валерий Карпин.

Матч Россия — Мальта пройдет во вторник, 7 сентября. Игру примет стадион «Спартака» — «Открытие банк Арена» в Москве.

Начало матча России и Мальты назначено на 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет РЕН ТВ. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала на этой странице.

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