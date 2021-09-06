Сборная России проведет против Мальты третий матч сентябрьской части отборочного турнира чемпионата мира-2022. В первый месяц осени национальная команда уже сыграла с Хорватией в Москве (0:0) и Кипром в Никосии (2:0). В сборной дебютировал новый главный тренер — Валерий Карпин.

Матч Россия — Мальта пройдет во вторник, 7 сентября. Игру примет стадион «Спартака» — «Открытие банк Арена» в Москве.

Начало матча России и Мальты назначено на 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет РЕН ТВ. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала на этой странице.