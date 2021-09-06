Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к критике, которой подверглась команда за качество игры в последних встречах против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

«Критика журналистов? Я так-то ничего не читаю, а сейчас вообще ничего. Но слышал о критике. Как отношусь? Это часть работы. Представьте, что будет, если мы, вдруг, проиграем. Мне надо сконцентрироваться и улучшать те вещи, которые не нравятся», — заявил Карпин.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей — словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей. Прямые путевки на мировое первенство получат только победители групп.