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Карпин: «Критика — это часть работы»

20:40
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к критике, которой подверглась команда за качество игры в последних встречах против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

«Критика журналистов? Я так-то ничего не читаю, а сейчас вообще ничего. Но слышал о критике. Как отношусь? Это часть работы. Представьте, что будет, если мы, вдруг, проиграем. Мне надо сконцентрироваться и улучшать те вещи, которые не нравятся», — заявил Карпин.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей — словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей. Прямые путевки на мировое первенство получат только победители групп.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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