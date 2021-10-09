Карпин оценил игру дебютантов сборной России в матче против Словакии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения матча против Словакии (1:0) оценил игру футболистов, которые дебютировали в составе национальной команды.
«Выделать по такой игре не стал бы никого, в том числе и дебютантов. Но на фоне сегодняшней игры и Терехов, и Сутормин смотрелись достойно. Чистяков вышел здорово, на своем уровне, что и показывает в «Зените», то и показал», — сказал Карпин.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю