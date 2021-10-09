Федор Кудряшов: «Соперник не дал сыграть так, как мы планировали»
Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил игру команды в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против команды Словакии (1:0).
«Нам не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб. Поэтому не получилось показать игру, которую все от нас ждали. Но главное — набрали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией.
Почему не удалось показать хорошую игру? Соперник не дал сыграть так, как мы планировали. А о других причинах такой игры нам подскажет тренерский штаб, чтобы с соперниками такого же плана мы не допускали таких ошибок и играли иначе», — сказал Кудряшов.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю