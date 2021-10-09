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Федор Кудряшов: «Соперник не дал сыграть так, как мы планировали»

00:47
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Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил игру команды в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против команды Словакии (1:0).

«Нам не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб. Поэтому не получилось показать игру, которую все от нас ждали. Но главное — набрали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией.

Почему не удалось показать хорошую игру? Соперник не дал сыграть так, как мы планировали. А о других причинах такой игры нам подскажет тренерский штаб, чтобы с соперниками такого же плана мы не допускали таких ошибок и играли иначе», — сказал Кудряшов.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.

Россия — Словакия

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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