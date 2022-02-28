Канчельскис раскритиковал ФИФА и УЕФА за решение отстранить Россию от международных соревнований

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду и клубы от международных соревнований.

«Нельзя политику совмещать со спортом, а они это делают. Политики — это политики, а спортсмены — это спортсмены. Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время. Конечно, очень жаль. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть. Остается только надеяться на лучшее. Ситуация очень печальная», — сказал Канчельскис «СЭ».