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Сегодня, 16:42

Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

Губерниев поделился мнением о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера «Спартака»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» Курбана Бердыева.

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации. Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 6 июня, об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Кайрате» с августа 2021 года.

В текущем сезоне казахстанская команда занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Курбан Бердыев
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