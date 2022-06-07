Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» Курбана Бердыева.

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации. Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 6 июня, об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Кайрате» с августа 2021 года.

В текущем сезоне казахстанская команда занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.