Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболисту запретили выезжать из РФ за неуплату алиментов

Алана Мамаева, бывшая жена футболаист Палва Мамаева, написала в Telegram-канале, что ее бывшему супругу запретили выезд за пределы Российской Федерации за неуплату алиментов.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу за неуплату алиментов», — написала Алана.

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте прошлого года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери. Позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6% дохода футболиста, но Павел потребовал еще сильнее урезать алименты.