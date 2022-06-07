Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:17

Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболисту запретили выезжать из РФ за неуплату алиментов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Алана Мамаева, бывшая жена футболаист Палва Мамаева, написала в Telegram-канале, что ее бывшему супругу запретили выезд за пределы Российской Федерации за неуплату алиментов.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу за неуплату алиментов», — написала Алана.

Футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в марте прошлого года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери. Позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6% дохода футболиста, но Павел потребовал еще сильнее урезать алименты.

Источник: https://t.me/alana_mamaevatm/462
Павел Мамаев
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Бэйл поедет в Чемпионшип, Левандовски не отпускают в «Барсу», а Мане нашутил на переход. Главные трансферные слухи Европы на 7 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Почему матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» нужно проводить на «Газпром Арене». Мнение Орлова
Гаджиев сомневается, что Бакаев сможет усилить «Зенит»
Ребров о матче за Суперкубок России: «Хочется не в Питер съездить, а в Казань или Нижний Новгород»
Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы техническим координатором «Спартака»
Почти все наши клубы проведут сборы в России, а не в Европе. Это сэкономит десятки миллионов рублей
Отец Агаларова — о словах Газизова: «Мы еще весной говорили, что хотели бы поменять клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости