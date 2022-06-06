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Сегодня, 15:06

Курбан Бердыев покинул «Кайрат»

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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон, информирует пресс-служба казахской команды.

«Футбольный клуб «Кайрат» от всей души благодарит Курбана Бекиевича и его ассистентов за проделанную работу, а также желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Кайрата».

Бердыев возглавил «Кайрат» 24 августа в 2021 году. В текущем сезоне казахский клуб занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.

Источник: https://fckairat.com/news/kayrat/spasibo-kurban-bekievich/
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