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Данни: «У Португалии больше шансов выиграть ЧМ-2022, чем у Аргентины»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и сборной Португалии Данни оценил шансы португальцев на победу на ЧМ-2022 в Катаре.

«Думаю, у сборной Португалии больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у Аргентины. Выступление в групповом этапе доказывает это. У нас очень сильная команда, я уверен в том, что мы можем выиграть чемпионат мира в Катаре. Сборная Португалия — одна из главных фаворитов турнира. Впереди плей-офф — будет очень волнительно и интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Данни.

Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Аргентина еще не обеспечила себе участие в 1/8 финала турнира. В данный момент команда играет против Польши в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022. Перед этим матчем аргентинцы занимали второе место в группе C с 3 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-u-portugalii-bol-she-shansov-vy-igrat-chm-2022-chem-u-argentiny/
Мигель Данни
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