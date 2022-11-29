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Сегодня, 00:22

ЧМ-2022: турнирные таблицы чемпионата мира по футболу в Катаре

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Кубок чемпионов.
Фото Getty Images
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В понедельник, 28 ноября, завершился 2-й тур группового турнира чемпионата мира в Катаре. Турнирное положение сборных в группах выглядит так.

Полужирным выделены команды, которые вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, курсивом — которые потеряли шансы на плей-офф, в скобках — количество очков.

Группа A: Эквадор (4), Нидерланды (4), Сенегал (3), Катар (0).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа B: Англия (4), Иран (3), США (2), Уэльс (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа C: Польша (4), Аргентина (3), Саудовская Аравия (3), Мексика (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа D: Франция (6), Австралия (3), Дания (1), Тунис (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа E: Испания (4), Япония (3), Коста-Рика (3), Германия (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа F: Хорватия (4), Марокко (4), Бельгия (3), Канада (0).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа G: Бразилия (6), Швейцария (3), Камерун (1), Сербия (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"

Группа H: Португалия (6), Гана (3), Корея (1), Уругвай (1).

Турнирное положение в группе. Фото "СЭ"
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/
Чемпионат мира по футболу 2022
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