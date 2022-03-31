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Сегодня, 14:55

Сорокин: «А почему нас должны были исключить из ФИФА? Мы ничего не нарушили!»

Сорокин оценил позицию ФИФА о членстве РФС в организации
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член делегации РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» оценил позицию ФИФА в вопросе членства России в организации.

«А почему нас должны были исключить из ФИФА? Удивлен ли я тому, что нашу страну не лишили членства сегодня? Мы ничего не нарушили, чтобы нас исключать! Да, ситуация в мире сейчас непростая, но есть устав ФИФА, который не позволяет сейчас лишить нас членства. На прошедшем конгрессе велась речь абсолютно о других странах. Также много слов было сказано по поводу прав рабочих в Катаре. Ситуация с ними тоже далеко неоднозначная», — сказал Сорокин «СЭ».

Заседание конгресса ФИФА прошло сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Футбол
РФС
ФИФА
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