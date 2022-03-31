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Стал известен состав корзин при жеребьевке финального турнира ЧМ-2022

Определился состав корзин при жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Чемпионат мира по футболу в Катаре.
Фото Global Look Press

Стал известен состав корзин для жеребьевки финального турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Состав корзин определялся по рейтингу ФИФА, опубликованному в четверг, 31 марта.

Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также два победителя матчей интерконтинентального отбора (Коста-Рика — Новая Зеландия и Перу — Австралия/ОАЭ) и победитель встречи стыкового турнира европейской квалификации (Уэльс — Шотландия/Украина).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, отборочный цикл должен завершиться в июне. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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