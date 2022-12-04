Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:41

Батрак заявил, что сборная России не была бы самой слабой командой на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира в Катаре.

«Мы видим, что маленькие сборные улучшают свой уровень. Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию. Я не считаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами и стараться улучшить свою форму, привыкнуть к турниру. Но точно никто не знает, как выглядела бы Россия, все зависит от конкретного момента. В Сербии все рассчитывали на Влаховича, Костича и Митровича, которые в клубах были в отличной форме, но все видели, как закончилось выступление команды в Катаре», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право выступить в финальной стадии чемпионата мира, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила команду от выступлений в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/radoslav-batak-sbornaya-rossii-ne-by-la-by-samoj-slaboj-na-chempionate-mira/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
1
2
Читайте также
Шлеменко: «Сломал нос, когда Мага головой втер. Башка у него крепкая»
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»
Аленичев считает, что у игроков сборной России есть проблемы с мотивацией
Пиняев объяснил мотивацию выступать за сборную России в период отстранения
Пиняев: «Вполне возможно, что нас допустят до ЧМ-2026. Мы надеемся на лучшее»
Пиняев: «В Таджикистане Карпин тоже говорил, что я жиробасик»
Пиняев — о Карпине: «Тренер-мотиватор. Всегда четко доносит свои требования»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Борис Игнатьев назвал сборные, которые разочаровали его на ЧМ-2022
Роналду недоволен главный тренером Португалии из-за замен на ЧМ-2022
Агент Сафонов заявил, что после ЧМ-2022 уйдет целая эпоха сильных игроком
Игнатьев заявил, что у Месси никогда не будет вести себя как Марадона
Байден прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2022
Служба безопасности угрожали британской журналистке арестом за съемку беспорядков в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Игнатьев назвал сборные, которые разочаровали его на ЧМ-2022

Фернанду Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости