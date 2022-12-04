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4 декабря, 17:41

Батак заявил, что сборная России не была бы самой слабой командой на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира в Катаре.

«Мы видим, что маленькие сборные улучшают свой уровень. Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию. Я не считаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами и стараться улучшить свою форму, привыкнуть к турниру. Но точно никто не знает, как выглядела бы Россия, все зависит от конкретного момента. В Сербии все рассчитывали на Влаховича, Костича и Митровича, которые в клубах были в отличной форме, но все видели, как закончилось выступление команды в Катаре», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право выступить в финальной стадии чемпионата мира, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила команду от выступлений в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/radoslav-batak-sbornaya-rossii-ne-by-la-by-samoj-slaboj-na-chempionate-mira/

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23%

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2.55

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18%

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Нидерланды 5
Аргентина 6
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