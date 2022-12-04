Борис Игнатьев назвал сборные, которые разочаровали его на ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чем удивили его команды, играющие на чемпионате мира-2022.

«Нравятся многие команды на чемпионате мира. Хотя некоторые разочаровали. Сначала дали повод за них переживать, а потом вылетели. Уж какие мастера у Бельгии. Та же Германия. Я рассчитывал увидеть их наверху. Другие, наоборот, удивили с хорошей стороны. Я не подозревал, например, что так могут играть в футбол США, как они сейчас играли. Думал, они проявляют себя только в местечковых соревнованиях. Африканские сборные привносят «живинку», поражают запасом атлетизма, физической мощью.

Думаю, сроки для проведения турнира выбраны неудачно. 10–13 ноября команды закончили свои чемпионаты, а 20-го уже стартовал Кубок мира. Это аномалия. За такие сроки привести игроков в чувство, скомпоновать команды, нащупать модели игры под конкретного соперника очень сложно», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

На данный момент в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли Нидерланды и Аргентина.