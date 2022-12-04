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Сегодня, 17:31

Борис Игнатьев назвал сборные, которые разочаровали его на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чем удивили его команды, играющие на чемпионате мира-2022.

«Нравятся многие команды на чемпионате мира. Хотя некоторые разочаровали. Сначала дали повод за них переживать, а потом вылетели. Уж какие мастера у Бельгии. Та же Германия. Я рассчитывал увидеть их наверху. Другие, наоборот, удивили с хорошей стороны. Я не подозревал, например, что так могут играть в футбол США, как они сейчас играли. Думал, они проявляют себя только в местечковых соревнованиях. Африканские сборные привносят «живинку», поражают запасом атлетизма, физической мощью.

Думаю, сроки для проведения турнира выбраны неудачно. 10–13 ноября команды закончили свои чемпионаты, а 20-го уже стартовал Кубок мира. Это аномалия. За такие сроки привести игроков в чувство, скомпоновать команды, нащупать модели игры под конкретного соперника очень сложно», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

На данный момент в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли Нидерланды и Аргентина.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Чемпионат мира по футболу 2022
Борис Игнатьев
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