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Сегодня, 07:11

22-летний Кудус — второй после Ахмеда Мусы самый молодой африканец, который отметился дублем в матче ЧМ

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус забил два гола в ворота Кореи (3:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Таким образом, Кудус в возрасте 22 лет и 118 дней стал вторым самым молодым африканцем, кто отметился дублем в матче ЧМ.

Самым молодым является экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, который в возрасте 21 года и 254 дней забил два гола в ворота сборной Аргентины на ЧМ-2014.

Ахмед Муса
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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