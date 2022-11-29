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Сегодня, 03:56

Пепе вошел в тройку самых возрастных полевых игроков на чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Пепе принял участие в матче против Уругвая (2:0) во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022. На данный момент ему 39 лет и 275 дней, что позволило ему войти в тройку самых возрастных полевых игроков в истории мирового первенство.

На первом месте камерунец Роже Милла, сыгравший в 42 года и 39 дней на чемпионате мира-1994, а на втором — канадец Атиба Хатчинсон, сыгравший в 39 лет и 292 дня на чемпионате мира-2022.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Команда досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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