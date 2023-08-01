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Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе. В других видах спорта это уже не редкость

Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Нухайла Бензина.
Фото Reuters
Нухайла Бензина вышла на поле с первых минут встречи с Южной Кореей.

Футболистка национальной сборной Марокко Нухайла Бензина сыграла в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи, но не отметилась результативными действиями. Однако ее появление на поле стадиона в Аделаиде (Австралия) в воскресенье, 30 июля, стало историческим.

Нухайла — первая футболистка, сыгравшая на чемпионате мира в хиджабе.

В целом в футболе подобный случай далеко не первый, но все же необычный.

Первая футболистка в хиджабе

Еще относительно недавно для женщин-футболисток существовал запрет на ношение на поле исламских головных платков. Он действовал с 2007 года. Международная футбольная федерация (ФИФА) объясняла подобное решение соображениями безопасности — якобы в результате контакта в пылу борьбы платок может удушить спортсменку.

В 2012 году этот запрет был отменен, соответствующее изменение в регламент было внесено в 2014-м. С тех пор футболисткам позволили носить во время матчей хиджаб с условием, что он будет того же цвета, что и майка их национальной команды. На решение ФИФА во многом повлияло проведение чемпионата мира среди девушек не старше 17 лет в Иордании, которое было запланировано на 2016 год.

Сборная Марокко стала первой арабской или североафриканской командой, которой удалось успешно пройти отбор на чемпионат мира, который проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. В первом матче группового этапа против Германии Нухайла Бензина осталась на скамейке запасных. Но в игре против Южной Кореи футболистка вышла на поле уже с первых минут.

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Реакция ФИФА и прессы

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил марокканку с тем, что она стала первой футболисткой, надевшей хиджаб во время чемпионата мира среди женщин, и назвал это событие свидетельством основных ценностей спорта — инклюзивности и разнообразия.

«Нухайла Бензина стала первой футболисткой, надевшей хиджаб на матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Футбол инклюзивен, толерантен, универсален и разнообразен», — написал Инфантино в социальных сетях.

Однако французские СМИ отреагировали не столь бодро. Многие издания написали достаточно противоречивые комментарии и выразили обеспокоенность поступком марокканской футболистки. Их позиция связана с тем, что во Франции до сих пор действует запрет на ношение хиджабов.

Решение объясняется тем, что оно дает возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».

Фото Reuters

Олимпийские игры и ношение платков

Ситуация с ношением хиджабов в спорте обсуждается последние пару десятилетий. В истории была масса примеров, когда женщинам-спортсменкам приходилось добиваться права на ношение исламского головного убора — пример саудовской дзюдоистки Войдан Шакеркани тому доказательство.

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Войдан позволили выходить на татами в хиджабе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Без соблюдения этого правила власти Саудовской Аравии просто бы не дали Шакеркани разрешения на поездку в столицу Великобритании. При этом Международная федерация дзюдо была против ношения платка во время турниров.

Были и другие случаи — когда организаторы соревнований требовали от участниц ношения хиджабов, даже если они не являются мусульманками. Так было на женских Исламских играх в Тегеране. К примеру, в мини-футболе все участницы соревнований обязаны были выступать в головных уборах. А спортсменок из немусульманских стран уже в аэропорту встречали с платками.

Фото Reuters

Скандал в шахматах

Нередко происходят такие случаи, когда спортсменки по законодательству своих стран обязаны всегда и везде носить хиджабы, однако по собственному желанию они перестают это делать. Таких ситуаций было уже достаточно много, свежим является инцидент с иранской шахматисткой Сарасадат Хадемальшарьех, выступающей под именем Сара Хадем.

Женщины в Иране имеют возможность заниматься профессиональным спортом, но при этом они обязаны соблюдать определенные условия: работать с тренером женского пола и носить хиджаб во время соревнований. Хадем была среди участниц чемпионата мира ФИДЕ, проходившего с 25 по 30 декабря в Алма-Ате. Она появилась на турнире без исламского головного убора.

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Поступок Хадем вызвал резонанс в обществе. Сама Сара еще во время турнира получила несколько телефонных звонков с предостережением от возвращения на родину. Родственники и родители шахматистки даже получали угрозы.

В итоге после соревнований спортсменка не вернулась на родину, а переехала в Испанию. А в конце июля стало известно, что Сара сменила спортивное гражданство на испанское и теперь принимает участие в Кубке мира как испанка и без хиджаба.

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