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Сегодня, 18:05

Ферстаппен и Эрмосо попали в список самых влиятельных людей 2024 года по версии Time

Алина Савинова
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2024 года. В соответствующий перечень попали пять спортсменов.

В список «Титанов» вошел трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл». В этом же списке трехкратный обладатель Супербоула Патрик Махоумс и двукратная чемпионка WNBA американка Эйжа Уилсон.

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо включена в список «Икон» 2024 года. Вместе со сборной Испании спортсменка стала победительницей чемпионата мира-2023. В финале испанки обыграли национальную команду Англии со счетом 1:0. Во время церемонии награждения глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.

В список «Инноваторов» включен игрок сборной ЮАР по регби Сию Колиси. 32-летний спортсмен является первым чернокожим капитаном национальной команды, выигравшей чемпионат мира.

Макс Ферстаппен
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