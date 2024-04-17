Ферстаппен и Эрмосо попали в список самых влиятельных людей 2024 года по версии Time

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2024 года. В соответствующий перечень попали пять спортсменов.

В список «Титанов» вошел трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл». В этом же списке трехкратный обладатель Супербоула Патрик Махоумс и двукратная чемпионка WNBA американка Эйжа Уилсон.

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо включена в список «Икон» 2024 года. Вместе со сборной Испании спортсменка стала победительницей чемпионата мира-2023. В финале испанки обыграли национальную команду Англии со счетом 1:0. Во время церемонии награждения глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.

В список «Инноваторов» включен игрок сборной ЮАР по регби Сию Колиси. 32-летний спортсмен является первым чернокожим капитаном национальной команды, выигравшей чемпионат мира.