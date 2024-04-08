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Сегодня, 20:00

Женская сборная России обыграла Эквадор во втором матче подряд

Алина Савинова
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Женская сборная России победила команду Эквадора в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила на стадионе «Sueno Hotel Deluxe» в Серике.

За российскую сборную дублем отметилась Валерия Бизенкова, которая забила на 26-й и 36-й минутах встречи. Еще один гол на счету Анны Беломытцевой (14-я минута).

4 апреля россиянки одержали разгромную победу над сборной Эквадора со счетом 4:0. Женская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Турции с 1 по 9 апреля.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Сборная России по футболу
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