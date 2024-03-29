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Сегодня, 00:49

Определились все полуфиналисты женской Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип женской Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

В четверг, 28 марта, состоялись заключительные ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

«Барселона» переиграла «Бранн» (3:1, первый матч — 2:1), а «ПСЖ» разгромил «Хеккен» (3:0, первый матч — 2:1). Ранее в полуфинал вышли «Челси», который по сумме двух матчей обыграл «Аякс» (3:0 и 1:1), и «Лион», выигравший у «Бенфики» (2:1 и 4:1).

В полуфинале «Барселона» встретится с «Челси», а «Лион» сыграет с «ПСЖ». Первые матчи пройдут 20-21 апреля, а ответные — 27-28-го.

Футбол
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