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Нападающая ЦСКА Ордега: «У меня 11 братьев и сестер, младшему брату 14 лет, а старшему — 44»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающая ЦСКА Франциска Ордега рассказала о своей семье.

«У меня 11 братьев и сестер. Моему младшему брату 14 лет, а старшему 44 года. Для Африки вообще такая история абсолютно типична. Некоторые мужчины женаты сразу на нескольких женщинах, так что в семье зачастую может рождаться по 20 детей. У моего отца за всю жизнь было три жены, но он не был женат на них одновременно. В его случае это была простая очередность. Поэтому у меня есть несколько братьев и сестер. Если у тебя есть возможность содержать большое семейство с несколькими женами, то почему нет?», — цитирует Ордегу «Евро-Футбол.Ру».

30-летняя футболистка выступает за ЦСКА с 2021 года.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
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