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Сегодня, 10:00

Президент испанского футбола близок к отставке из-за поцелуя футболистки. Против него выступил даже премьер-министр страны

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо.
Фото Global Look Press
Луис Рубиалес жестко расплачивается за то, что не сдержал эмоции.

Скандальный поцелуй

Женская сборная Испании впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу, но для пиренейского футбола триумф этот получился с неоднозначным привкусом. Например, автор единственного гола в финале, Ольга Кармона, сразу после победы над Англией узнала страшную новость — в день решающей встречи скончался ее отец.

Это была драматичная история, ведь девушка в финале отпраздновала забитый мяч, показав футболку с надписью «Мерчи». Это был жест в поддержку подруги, за несколько дней до игры потерявшей мать — тогда Кармона еще не знала, что в ее семье также случилась трагедия.

Неспортивных обсуждений первой победе испанок добавил и президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес. Во-первых, босс испанского футбола довольно бурно отмечал победу — например танцевал, держа себя за пах, рядом с испанской королевой в ложе для почетных гостей. Во-вторых, во время церемонии награждения поцеловал одну из футболисток в губы. И именно второй поступок спровоцировал огромную волну ненависти и пересудов разного рода.

Выглядело все так — Рубиалес на награждении крепко обнял Дженнифер Эрмосо, испанскую полузащитницу, а после обхватил руками ее голову и поцеловал в губы. Затем улыбнулся, хлопнул ее по спине и пояснице.

Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо.
Фото Global Look Press

Рубиалеса обвиняют в харрасменте, подключилось даже правительство Испании

На президента моментально свалилась огромная критика — причем ругали его не только рядовые болельщики и болельщицы (что он, вероятно, стерпел бы). На Рубиалеса сразу же накинулись политики, среди которых выделяются сразу три действующих члена правительства — министр равноправия Ирен Монтеро, министр по социальным правам Илоне Беларра («Сексуальное насилие в отношении женщин должно прекратиться») и министр культуры Микель Айета. Все они критиковали Луиса и требовали извинений.

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«Мы продолжаем требовать отставки Рубиалеса, который подверг женщину харассменту и напал на нее. Его извинения бесполезны», — заявила второй заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Иоланда Диас.

Самое интересное, что сама футболистка и даже ее мать не особо смутились. Вот что сказала Эрмосо: «Это был спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное».

Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press

Рубиалес поначалу тоже не понял причины скандала и назвал осуждающих идиотами. Но когда к делу подключились министры, извинился: «Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть. Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент — без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности — случилось то, что произошло весьма спонтанно».

Но, кажется, извинений уже недостаточно. К волне ненавистников из министров, различных женских организаций и даже легенд испанского футбола (таких, как Икер Касильяс) подключился сам премьер-министр Испании Педро Санчес. Он прямо сказал, что извинений недостаточно: «То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию. Федерация футбола Испании не зависит от правительства страны и сама избирает и увольняет сотрудников — но ее [действий] недостаточно, и она должна предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение [Рубиалеса], которое не соответствует ценностям большинства испанцев. Его извинений недостаточно, ему нужно быть яснее и решительнее».

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С поддержкой Рубиалеса из известных персон пока выступил только член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Думаю, не стоит преувеличивать. Сложно сдержать эмоции, когда завоевываешь Кубок мира. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин от радости, но не в губы».

Луис Рубиалес и Айрин Герреро.
Фото Global Look Press

Поступок может стоит Рубиалесу должности и карьеры

По информации Relevo, в самолете Рубиалес в присутствии команды и персонала умолял Эрмосо записать совместное видеообращение с объяснениями и извинениями. Луис делал акцент на том, что ситуация угрожает его карьере. Но футболистка отказалась и долгое время говорила только о футбольных вещах. Не помогли и убеждения главного тренера сборной Хорхе Вильда. Извинения Рубиалесу пришлось записывать в одиночку.

Пока неизвестно, какая судьба ждет Луиса Рубиалеса. Учитывая масштаб общественного возмущения (дошло даже до высшей власти), не исключена и отставка. Тем более что конкуренты в лице Касильяса, с которым Рубиалес соперничал на последних выборах, точно готовы воспользоваться ситуацией.

Впрочем, не стоит удивляться — Луис довольно спорный персонаж и уже неоднократно попадал в скандалы. Например, именно Рубиалес уволил Лопетеги из сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира в России — за тайные переговоры с «Реалом». А весной прошлого года президента обвиняли в сговоре с Жераром Пике — якобы экс-футболист «Барселоны» должен был получить комиссию в случае, если «блауграна» провела бы матч за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Сам Рубиалес при этом тоже должен был получить солидную выплату. Помимо этого, в слитых аудиосообщениях осени 2022 года Луис признавался, что он не любит «Вильярреал», «Севилью» и «Валенсию».

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