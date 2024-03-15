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15 марта, 12:19

Женская сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Виктория Кравченко
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Футболистки сборной России.
Фото РФС

Женская сборная России осталась на 26-м месте в обновленной версии мирового рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

У российской команды 1716,96 рейтинговых балла. Футболистки все еще не допущены к международным соревнованиям.

Последняя версия рейтинга вышла 15 декабря 2023 года. С того момента российская команда провела один товарищеский матч, разгромив 27 февраля сборную Ботсваны со счетом 4:0.

Лидером рейтинга является сборная Испании, в первую тройку также входят команды Англии и Франции.
Сборная России по футболу
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