Запад возмущается женщинами в хиджабах на ЧМ в Катаре. Но в мировом спорте такая одежда — норма

Организаторы многих соревнований в мусульманском мире строго следят за внешним видом участниц.

Чемпионат мира по футболу в Катаре задолго до начала стал одним из самых запоминающихся в истории. Чего только стоит время проведения самого турнира: конец осени — начало зимы. Из-за этого всему мировому футболу пришлось подстраивать календарь. Но на этом особенности мирового первенства не заканчиваются. Опубликован 16-страничный документ о том, как стоит себя вести в этой стране.

ЧМ-2022 в Катаре

В Катаре действуют жесткие правила для аккредитованных лиц. Часть из них касается общения с местными жителями. Катарских женщин нельзя обнимать и вообще трогать, их разрешено приветствовать устно. Также гостей страны просят не включать громкую музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день.

Есть в документе и рекомендации по внешнему виду. В частности, приезжие должны одеваться скромно и закрывать материей плечи и колени. Элементы костюма не могут слишком просвечивать или облегать тело. А украшения, за исключением часов или обручальных колец, и вовсе считаются неуместными.

Но и это еще не все. Данные рекомендации были опубликованы заранее. Но буквально за два дня до старта соревнований королевская семья Катара добилась от ФИФА запрета на продажу пива на стадионах во время турнира. Таким образом, алкогольных пивных напитков в чаше стадионов нет. Хотя о запрете безалкогольных коктейлей не упоминалось. Тем не менее данные правила, хоть и кажущиеся местами жесткими, — не новое явление на соревнованиях. В истории спорта были и более строгие примеры.

Женщины в хиджабе в Катаре. Фото AFP

Турниры в Иране

В Тегеране проходили женские исламские Олимпийские игры. И они отличались достаточно серьезными правилами по отношению к внешнему виду участниц. Например, в мини-футболе все должны были выступать в хиджабах — даже россиянки, которые не имеют отношения к исламу. Поэтому нашим футболисткам пришлось играть в мусульманских платках. Конечно, это было довольно непривычно для российских спортсменок:

«Нам выдали форму перед игрой. Конечно, чувствовали себя не особо комфортно, но ничего сложного в этом одеянии нет — длинные бриджи, футболка с рукавом и платочек на голову», — рассказала капитан сборной России по мини-футболу Мария Филисова после игры.

Участниц из немусульманских стран уже в аэропорту встречали с платками, которые они могли снять только во время соревнований. На спортивных аренах женщины могли носить привычную экипировку, поэтому большая часть Исламиады проходила только в присутствии женщин, мужчин-болельщиков на трибуны не пускали.

Подобные правила были и на чемпионате мира по шахматам в 2017 году. Но не все согласились с жесткими установками — некоторые сильнейшие шахматистки бойкотировали турнир из-за обязательного по законам Ирана ношения хиджаба. От соревнований отказались экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, серебряный призер первенства США Нази Паикидзе, четвертый номер рейтинга (на тот момент) Хампи Конеру из Индии и другие.

А экс-чемпионка мира Сьюзен Полгар, которая занимала тогда пост главы Комиссии ФИДЕ по женским шахматам, поддержала решение федерации и призвала женщин уважительно относиться к «культурным различиям».

Фото Getty Images

Женский турнир по пляжному волейболу в Катаре

В 2021 году в Дохе проходил первый женский турнир уровня World Tour по пляжному волейболу. Так как принимающей страной был Катар, совершенно неудивительно, что организаторы выдвинули ряд требований к участницам. Женщинам-волейболисткам было рекомендовано выступать в трико и с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние. Международная федерация FIVB обосновала требования к одежде уважением к традициям страны-организатора.

Данные правила, ожидаемо, не всем пришлись по душе. В частности, немки Карла Боргер и Юлия Зуде заявили о бойкоте соревнований FIVB World Tour. На тот момент они занимали 16-е место в мировом рейтинге и являлись лучшей немецкой парой. «Это единственная страна и единственный турнир, где организаторы указывают нам на подобные вещи. Это неприемлемо», — объяснила Боргер свое решение в интервью Deutschlandfunk.

После снятия немецкого дуэта организаторы проявили лояльность и внесли коррективы в регламент. Также они уточнили, что указание выступать с закрытым телом было только рекомендацией. Таким образом, в финале спортсменки выступали уже в бикини. Победу одержали американские спортсменки Аликс Клайнман и Эйприл Росс.

Войдан Шакеркани. Фото Global Look Press

Хиджаб в Лондоне

Бывали в истории и обратные ситуации — когда спортсменки сами просили разрешения выступать в мусульманском платке. Так, саудовской дзюдоистке Войдан Шакеркани позволили выходить на татами в хиджабе на лондонских Олимпийских играх. В то время как Международная федерация дзюдо была против ношения платка во время турниров. Их мотивы были вполне ясны — выступление спортсменок с данным атрибутом подвергало их лишнему риску. В конце концов в ходе борьбы их могли просто задушить по неосторожности.

Тем не менее данная ситуация разрешилась в пользу спортсменки. Ведь без хиджаба Шакеркани не могла участвовать в играх. Власти Саудовской Аравии дали ей разрешение на поездку в Лондон при условии соблюдения правил. Спортсменке и федерации дзюдо удалось прийти к соглашению — и Войдан участвовала в играх в хиджабе особой конструкции, которая исключала случайное удушение. Так что ситуации бывают разные. Наверное, самое главное — чтобы любые правила не подвергали риску здоровье и жизнь спортсменов. А также создавали максимально комфортные условия для спорта в первую очередь.