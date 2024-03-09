Женский «Спартак» в первом в истории клуба матче проиграл «Зениту»

Женский «Спартак» на выезде уступил «Зениту» в матче 1-го тура суперлиги — 0:1.

Единственный гол в этой встрече забила Габриэла Гживиньска на 4-й минуте.

Это первый официальный матч женского «Спартака» в истории. Красно-белые запустили женскую команду в октябре 2023 года.

«Зенит» является действующим чемпионом турнира. После этой игры команда из Санкт-Петербурга с 3 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» (0 очков) 11-я строчка.