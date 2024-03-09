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9 марта, 19:27

Женский «Спартак» в первом в истории клуба матче проиграл «Зениту»

Алина Савинова
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Женский «Спартак» проиграл «Зениту» — 0:1. 9 марта 2024 года.
Фото ЖФК «Спартак»

Женский «Спартак» на выезде уступил «Зениту» в матче 1-го тура суперлиги — 0:1.

Единственный гол в этой встрече забила Габриэла Гживиньска на 4-й минуте.

Это первый официальный матч женского «Спартака» в истории. Красно-белые запустили женскую команду в октябре 2023 года.

«Зенит» является действующим чемпионом турнира. После этой игры команда из Санкт-Петербурга с 3 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» (0 очков) 11-я строчка.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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