Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА

В ЖФК ЦСКА ответили на вопрос «СЭ» о возможной отмене матча Суперлиги против клуба «Звезда-2005».

«Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА. В московском клубе были удивлены решением о проведении игры со зрителями. Встреча начнется в 11:30 утра по московскому времени», — заявили «СЭ» в ЖФК ЦСКА.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

(Зарина Халимхонова)