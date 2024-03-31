Футболистка «Арсенала» Маанум потеряла сознание во время матча с «Челси» в Кубке лиги

Полузащитник «Арсенала» Фрида Маанум потеряла сознание во время финального матча Кубка лиги против «Челси» (1:0).

В добавленное время 24-летняя норвежская спортсменка упала на газон. На поле вышли медики, которые оказали ей экстренную медицинскую помощь и унесли футболистку на носилках.

Пресс-служба клуба в социальной сети сообщила, что Маанум находится в сознании. Ее состояние оценивается как стабильное, но при этом медицинская команда «Арсенала» продолжит внимательно наблюдать за здоровьем спортсменки.

Маанум выступает за «Арсенал» с 2021 года. За сборную Норвегии футболистка дебютировала в 2017 году.