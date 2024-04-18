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Источник: неизвестный обокрал раздевалку женского «Локомотива» во время тренировки

Руслан Минаев
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Неизвестный обокрал раздевалку женского футбольного клуба «Локомотив» во время тренировки, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Заявление в полицию поступило в среду, 17 апреля. В правоохранительные органы обратились футболистки Дарья Головина, Валерия Шувалова, Алена Бухарова и Анна Бестовицкая. Спортсменки сообщили о пропаже ценных вещей, денег и наушников.

Отмечается, что сама кража произошла 10 апреля, т.е. потерпевшие обратились в полицию спустя неделю.

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