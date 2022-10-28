«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке

Уже больше восьми лет на донецком стадионе не было матчей. Когда туда вернется футбол?

От полуфинала Евро до простоя

В августе 2009 года открылась «Донбасс Арена» — один из красивейших стадионов Восточной Европы на 52 тысячи зрителей. Здесь играли не только «Шахтер» и сборная Украины, но и мировые звезды: именно в Донецке в полуфинале Евро-2012 Испания с Хави и Иньестой по пенальти обыграла Португалию с Криштиану Роналду.

С 2 мая 2014 года на «Донбасс Арене» не играет никто. В тот день «Шахтер» победил мариупольский «Ильичевец» со счетом 3:1. За черно-оранжевых играли будущий зенитовец Ярослав Ракицкий, будущие спартаковцы Фернандо и Луис Адриано, будущие футболисты европейских топ-клубов Дуглас Коста и Фред. Это было восемь с половиной лет назад.

«Шахтер» переродится

В чемпионате-2013/14 «Шахтер» стал первым, но новый сезон начал во Львове — события на востоке Украины вынудили клуб Рината Ахметова сменить прописку. В Донецке и правда было небезопасно: в 2014 году «Донбасс Арена» несколько раз попадала под обстрел, а в октябре со стадиона на землю рухнула часть остекления — ее снесло взрывной волной, чудом никто не пострадал.

«Шахтер» надеялся вернуться быстро. Ахметов той же осенью подчеркивал, что у команды есть только один стадион — «Донбасс Арена», и в клубе все рассчитывают еще не раз увидеть на ней 50 тысяч болельщиков. Но реальность не совпадала с планами «Шахтера», поэтому он продолжил менять дома: в последние годы горняки квартировали во Львове, Харькове, Киеве, а в Лиге чемпионов клуб сейчас принимает соперников в Варшаве.

В самом Донецке клуб Ахметова обратно не ждут. Глава ДНР Денис Пушилин в мае признался: «Тот «Шахтер» — а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» — поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, и я не знаю, какую он прописку имеет на сегодня. Тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения. Кому играть в новом «Шахтере», я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы для того, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть, есть уже предложения по спонсорам».

«Донбасс Арена». Фото Global Look Press

Почти как новый

Фактически новый «Шахтер» уже создан — его основали в 2020 году, а на герб поместили триколоры России и ДНР. Он один из лидеров первенства региона, но играет на небольшой «Боссе Арене», а не на «Донбасс Арене».

Крупнейший стадион города простаивает. За восемь с половиной лет на нем не играл никто, да и в целом он выглядит так же, как в мае 2014 года, — даже с постеров, которыми обклеен фасад, до сих пор на жителей глядят Срна и Ракицкий. Не тронуты и раздевалки, и тренажерный зал, и даже музей «Шахтера» — внутри все так же находятся многочисленные экспонаты, в том числе Кубок УЕФА, выигранный командой в 2009 году.

В чаше стадиона тоже все выглядит прилично — кресла на своих местах, а газон постелен. Теоретически можно даже провести матч, только надо подстричь траву и нанести разметку.

Если быть точным, то «Донбасс Арена» простаивает лишь с футбольной точки зрения. На самом деле на стадионе трудятся десятки людей, а до февраля 2022 года здесь была студия — еженедельно прямо с трибуны в эфир выходили новости спорта местного «Оплот-ТВ».

«Донбасс Арена». Фото Global Look Press

На восстановление нужно время

Внешне все выглядит нормально. Кажется, что требуется сделать лишь небольшой косметический ремонт — и «Донбасс Арена» сможет принимать гостей хоть через неделю. Но все гораздо сложнее.

Во-первых, нужно восстановить все видимые недочеты — поврежденное остекление и другие части стадиона, пострадавшие в результате прилетов. Во-вторых, поправить все системы коммуникации и водоснабжения — к примеру, на арене много лет не пользовались большинством туалетов, и в них за это время банально застоялась вода. Но еще важнее — проверка самой конструкции стадиона. Он вполне мог получить внутренние повреждения, которые могут выявить только специалисты.

Территория у стадиона тоже далека от идеального состояния — в июне этого года парк у «Донбасс Арены» пережил пожар. Зато на месте каменный фонтан-мяч, около которого болельщики фотографировались во время Евро.

Естественно, на восстановление объекта требуется не только время, но и деньги. И это еще одна проблема — пока неясно, кто будет инвестировать в возрождение стадиона. Однако в регионе все равно смотрят на ситуацию с оптимизмом. «Наша команда должна играть на «Донбасс Арене», — говорит министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. — К сожалению, в ходе боевых действий она получила значительные повреждения, которые необходимо устранить, ремонтировать нужно очень серьезно. Но уже сделана проектно-сметная документация по устранению тех проблем, которые не позволяют там тренироваться и проводить мероприятия. На сегодня присутствие большого количества людей в чаше стадиона невозможно, это очень опасно. Непонятно, как «Донбасс Арена» может себя повести после разрушений».

Сложно сказать, когда конкретно на стадионе будет сыгран следующий матч. Глава ДНР Денис Пушилин осторожно предполагает, что «Шахтер» будет возрожден уже в следующем году и желающие сыграть с ним появятся в других регионах Российской Федерации. В любом случае «Донбасс Арена» не должна простаивать — она заслуживает того, чтобы на ней вновь играли в футбол.