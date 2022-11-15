«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»

Скандальная история из 1980-х с тренером Юрием Морозовым.

Юрий Морозов — один из самых авторитетных тренеров в истории отечественного футбола. Именно он в «Зените» сформировал почти весь состав, который в 1984 году выиграл чемпионат СССР. Время спустя история повторилась — теперь уже в ЦСКА. Морозов собрал там прекрасную команду, которая в 1991-м завоевала последнее союзное золото. Но и в том и в другом случае все лавры доставались сменщику Морозова — Павлу Садырину.

Юрий Андреевич дружил с Валерием Лобановским, был поклонником его тактических идей и методик подготовки. Много лет помогал ему в сборной, в том числе на Евро-1988, где наши футболисты завоевали серебряные медали. После этого турнира Морозов получил звание «Заслуженный тренер СССР».

Но еще раньше, в 1983-м, когда Лобановский только возглавил сборную и покинул киевское «Динамо», порекомендовал Морозова в качестве преемника. Для него командировка на Украину обернулась катастрофой. О причинах в 2014-м в «Разговоре по пятницам» рассказал экс-вратарь киевлян и сборной СССР Виктор Чанов:

— Коллектив у нас был очень дружный. Например, в конце 1983-го, когда Киев тренировал Юрий Морозов, не побоялись с ребятами прийти к председателю общества «Динамо» и выдвинуть ультиматум: либо он, либо мы.

— Чем не устраивал Морозов?

— Это был ужас! Нелепые упражнения, бестолковые установки. На фоне Васильича (Лобановского. — Прим. «СЭ») — небо и земля.

— Лобановский, уходя в сборную, сам рекомендовал Морозова.

— Потому что они были не разлей вода. Но это совершенно разные люди — и в жизни, и в работе. Я не представлял, что классную команду можно развалить так быстро. Тренировки превратились в каторгу. То играем в лапту. То задание — попасть мячом в два других мяча. Мы слушаем и думаем: «Ты травишь? Футбол с бильярдом перепутал? Это киевское «Динамо», а не пионерский отряд!» Был еще эпизод, который не добавил Морозову уважения. Позади пара месяцев после его назначения. Едем на автобусе из киевского аэропорта. Морозов берет микрофон, объявляет на весь салон: «Завтра в 11.00 от Финляндского». Народ прыснул: «Ничего, что это Киев, а не Ленинград...» Все складывалось из мелочей.

Юрий Морозов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Какие у него были установки?

— «Каждый с каждым». Мы привыкли с Васильичем к прессингу, а здесь тупая персоналка. Правый хав ушел налево — ты за ним. Он в туалет — и ты туда же. В обороне игра разладилась, нам постоянно забивали. В какой-то момент сообразили: еще немного — и встанем на вылет. Тогда после установок собирались отдельно: «Забыли все, что он сказал. Играем так и так...» В перерыве Морозов влетал в раздевалку багровый: «Разве я это говорил?!» А на него уже не обращают внимания.

— Такими темпами могло дойти до сплава.

— Конечно! Мы были на грани. Морозов настроил против себя всю команду. Над ним уже просто издевались. Орет: «Была бы моя воля, взял бы пистолет и расстрелял вас!» Хорошо. Утром приходит на теорию, а на столе — пистолет.

— Настоящий?!

— Игрушечный. Но Морозов все понял, развернулся и выбежал.

— Как же вы потом общались в сборной, где он был ассистентом Лобановского?

— Уезжая из Киева, Морозов произнес со слезами на глазах: «Спасибо за урок, который преподали». Он действительно сделал выводы. В дальнейшем проблем с ним не возникало.

...В итоге в 1983-м киевское «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате, после чего команду снова возглавил Лобановский, а Морозов ушел в ЦСКА.